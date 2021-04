74-letnia kobieta w ostatniej chwili poprosiła o pomoc chirurgów z Namysłowa w woj. śląskim. Wcześniej – jak przyznała – leczyła się tylko przez teleporady. W tym czasie jej brzuch robił się coraz większy. Okazało się, że w jamie brzusznej urósł jej olbrzymi guz.

/ Foto. Namysłowskie Centrum Zdrowia/Facebook /

Namysłowskie Centrum Zdrowia, ku przestrodze, opublikowało zdjęcia swojej pacjentki.

Do szpitala zgłosiła się 74-letnia kobieta, którą zaniepokoił szybki i bardzo duży przyrost brzucha w ciągu półtora miesiąca. Mimo swojego wieku, wyglądała jakby była w zaawansowanej ciąży.

Kobieta przyznała, że do tej pory była leczona tylko przez... teleporady. Żaden lekarz nie zlecił jej badań diagnostycznych.

W końcu postanowiła skontaktować się z chirurgiem i tak trafiła do Namysłowskiego Centrum Zdrowia. Tam zrobiono jej badania tomografii komputerowej. Wykazały one dużych rozmiarów guza w jamie brzusznej. Guz był tak duży, że doprowadził do przesunięcia narządów wewnętrznych. Kobieta miała też problemy z oddychaniem.

Ostatecznie pacjentce usunięto guza operacyjnie, a tydzień po zabiegu 74-latka opuściła szpital.

"Kochani Pacjenci, nie bagatelizujcie objawów choroby i mimo pandemii korzystajcie z dostępnej dla Was diagnostyki i konsultacji lekarskich" - apeluje na Facebooku Namysłowskie Centrum Zdrowia.