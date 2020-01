​"W nadchodzących wyborach Andrzej Duda ma nieco łatwiejsze zadanie, niż pozostali kontrkandydaci, ponieważ jest urzędującym prezydentem" - mówił w rozmowie z Onetem były rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.

Krzysztof Łapiński / RMF FM

Były rzecznik powiedział, że prezydent obecnie spotyka się z ludźmi i nieoficjalnie robi kampanię, ale w praktyce "robi to, co należy do jego obowiązków". Łapiński zaznacza, że spotkania z Andrzejem Dudą często są robione w mniejszych miastach, gdyż tam jest to duże wydarzenie.

Przyjeżdża ogólnopolska telewizja, za bezpieczeństwo odpowiadają komandosi, którzy są na dachach rozstawieni, jest kontrola SOP. Ludzie widzą, że przyjechał do nich majestat Rzeczpospolitej - mówił Łapiński w rozmowie z Onet Rano.

W opinii eksperta szansę Dudy na reelekcję zwiększają także jego kontakty na arenie międzynarodowej.