Blisko połowa Polaków uważa miniony rok za udany pod względem finansowym, a co trzeci czuje się zawiedzony swoją sytuacją finansową - wynika z badania „Nastawienie do finansów”. Najbardziej zadowoleni są mieszkańcy Podlasia., a regionem malkontentów jest woj. kujawsko-pomorskie.

Jak wskazali autorzy badania Quality Watch na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, niemal co drugi badany (49 proc.) odczuwa satysfakcję z tego, jak poradził sobie z finansami w minionym roku. Zawiedzionych jest 35 proc. ankietowanych, a 16 proc. odpowiadających nie umiało udzielić jednoznacznej odpowiedzi.



Jak powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, przyczyną finansowej satysfakcji rodaków nie było głównie "zatrudnienie i lepsze wynagrodzenie", a oszczędzanie.



Po oszczędnościach, na kolejnym miejscu powodów do zadowolenia z finansów w minionym roku znalazł się brak zaskakujących wydatków - wskazało go 47 proc. badanych, a następnie brak konieczności "zaciągania kredytu, pożyczki" - 37 proc.

Rodzice są bardziej zadowoleni z finansów

Co czwarty ankietowany cieszył się w 2019 r. z wyższych zarobków czy premii, a 15 proc. badanych ze zmiany pracy. Na pozytywny wpływ programów socjalnych wskazało natomiast 16 proc. Polaków. W ubiegłym roku, jak przypomnieli eksperci BIG InfoMonitor, po raz pierwszy wypłacono 13. emeryturę, od połowy roku rozszerzono program 500 plus na pierwsze dziecko, a od sierpnia osoby do 26. roku życia zostały zwolnione z podatku dochodowego. "Zapewne dlatego wśród zadowolonych z finansów częściej są rodzice niż osoby nieposiadające dzieci, ale mimo podatkowej ulgi najmniej jest ich jednak wśród najmłodszych badanych" - stwierdzili autorzy badania.

Mieszkańcy Podlasia najbardziej zadowoleni

Najwięcej zadowolonych z tego jak potoczyły się finansowe sprawy w 2019 r. było wśród mieszkańców Podlasia (63 proc.). Następnie na Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim - gdzie mieszka po 55-56 proc. usatysfakcjonowanych sytuacją finansową w minionym roku.

Regionem malkontentów okazało się natomiast województwo kujawsko-pomorskie, w którym jako jedynym w kraju, przeważają osoby przekonane, że z pieniędzmi nie poszło im dobrze (41 proc. jego mieszkańców stwierdziło, że jest niezadowolonych z finansów w 2019 r., a 36 proc. ocenia sytuację finansową pozytywnie). Przy średniej dla Polski usatysfakcjonowanych finansami na poziomie 49 proc. słabo wiodło się też mieszkańcom woj. lubuskiego, gdzie jest 37 proc. zadowolonych, w Wielkopolsce odsetek ten stanowi 41 proc., a w woj. łódzkim i śląskim po 43 proc.



Odpowiedzi niezadowolonych z tego jak im poszło z pieniędzmi w 2019 r. wyraźnie pokazują, jak ważne jest poczucie stabilizacji w finansach. Niezadowoleni, podsumowali negatywnie rok m.in. dlatego, że zaskoczyły ich nieprzewidziane wydatki - zauważył Grzelczak.



Brak oszczędności rozczarował 46 proc. rodaków. Co trzeciego niezadowolonego zawiodły też wynagrodzenia - zbyt niskie w stosunku do optymistycznych przewidywań. Co czwarta osoba spośród 35 proc. niezadowolonych mówi również "o porażce w poszukiwaniach lepiej płatnej pracy".

Przeszkadza wzrost cen

Co czwarta osoba niezadowolona ze swej sytuacji finansowej wskazała na problemy z opłacaniem bieżących rachunków, a co piąty jest niezadowolony m.in. dlatego, że musiał wziąć kredyt lub pożyczkę. Wśród innych przyczyn, badani wymienili, że "zaczął im przeszkadzać wzrost cen i idący za tym wzrost kosztów utrzymania"; podkreślali też negatywny wpływ problemów zdrowotnych na domowy budżet.



Badanie "Nastawienie do finansów" wykonano w listopadzie 2019 r. na reprezentatywnej próbie 1019 Polaków w wieku 18-75 lat, techniką komputerowo wspomaganych wywiadów internetowych (CAWI).



Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.