Kupujesz stroik na Wszystkich Świętych? Zwróć uwagę na jedną rzecz

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Mandat za gałązki na cmentarz? Przełom października i listopada to czas, kiedy leśnicy masowo kontrolują nie tylko lasy, ale i stoiska handlowe. Sprawdź, na co uważać podczas przedświątecznych zakupów i jakich dekoracji unikać, by nie złamać prawa.

Leśnicy patrolują nie tylko lasy. Kontrole przenoszą się na targowiska

Do 31 października Straż Leśna zapowiada w całym kraju wzmożone patrole. Funkcjonariusze skontrolują nie tylko lasy, ale również punkty sprzedaży, w których oferowane są produkty pochodzenia leśnego.

Nielegalne zbieranie gałęzi i innych roślin do celów dekoracyjnych jest poważnym problemem, który – jak podkreślają leśnicy - prowadzi do trwałych uszkodzeń drzew, szczególnie młodych jodeł i świerków. Odcinanie gałęzi może osłabiać rośliny, a w skrajnych przypadkach powodować konieczność ponownego odnowienia zniszczonych fragmentów lasu.

Straż Leśna przypomina, że każde pozyskanie materiału roślinnego z lasu wymaga odpowiedniej zgody, a złamanie przepisów może skutkować mandatem, a nawet skierowaniem sprawy do sądu.

Nie daj się oszukać handlarzom. Żądaj tych dokumentów przy zakupie stroika

Odpowiedzialność za ochronę lasów spoczywa nie tylko na osobach pozyskujących stroisz, ale także na konsumentach. Kupując wiązanki lub dekoracje z gałązek iglastych, warto zwracać uwagę na ich pochodzenie. Legalny stroik pochodzi ze specjalnych plantacji lub z zabiegów pielęgnacyjnych prowadzonych przez leśników, a sprzedawcy powinni posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające źródło materiału.

Koniec ery chryzantem? Nowy trend na Wszystkich Świętych Chryzantemy od lat królują na polskich cmentarzach na Wszystkich Świętych, ale w ostatnich latach coraz częściej ustępują miejsca… hortensjom. Ten ogrodowy hit szturmem zdobywa serca Polaków, którzy szukają nowych sposobów na upamiętnienie bliskich.

Nie warto ryzykować i samodzielnie zbierać gałęzi w lesie bez pozwolenia. Alternatywą są naturalne materiały znalezione podczas spaceru po parku, takie jak szyszki czy opadłe liście – ich zbieranie nie szkodzi środowisku i nie jest objęte zakazem.

Moda cmentarna się zmienia. Oto najnowsze trendy na Wszystkich Świętych

Tradycja dekorowania nagrobków na Wszystkich Świętych jest w Polsce bardzo silna. Co roku na cmentarzach pojawiają się okazałe wiązanki z chryzantem, ale rośnie także popularność nowoczesnych kompozycji z suszonych traw, szyszek, mchu czy gałęzi iglastych. Modne są zarówno minimalistyczne stroiki, jak i te bogato zdobione szklanymi perełkami, metalicznymi wstążkami czy ozdobnymi owocami.

Ceny gotowych dekoracji mogą być bardzo wysokie – za większą wiązankę czy wieniec trzeba zapłacić nawet kilkaset złotych. Własnoręczne wykonanie stroika to nie tylko sposób na oszczędność, ale także gwarancja oryginalności i satysfakcja z samodzielnej pracy. Wystarczy kilka trwałych gałązek, szyszek, ozdobnych traw i odrobina kreatywności, by stworzyć efektowną i trwałą kompozycję.