"Trzy lata w Sejmie, partycypacji w polityce, próby rozsadzenia tego skostniałego układu, to jest rzeczywiście męczarnia. To jest ciągła wojna. Żadna wojna nie jest wypoczynkiem” - powiedział lider Kukiz’15 Paweł Kukiz w wywiadzie dla tygodnika “Wprost”. Stwierdził też, że musi zrobić wszystko, co w jego mocy by zostać w polityce.

