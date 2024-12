Najwięcej od lat - ponad 1,8 tys. naruszeń praw pacjenta stwierdzono w ubiegłym roku w Polsce. Taki jest wniosek z najnowszego raportu Rzecznika Praw Pacjenta. Najczęściej naruszanym prawem było prawo do świadczeń zdrowotnych. Takich sytuacji dotyczyło ponad tysiąc przypadków.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Naruszenie prawa do świadczeń zdrowotnych dotyczy na przykład sytuacji, gdy pacjent nie dostał pomocy medycznej tak szybko, jak wymagał tego jego stan lub nie dostał pełnej informacji o metodach leczenia. Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził ponad trzysta przypadków naruszenia prawa do dokumentacji medycznej, gdy chory miał trudności z otrzymaniem na przykład wyników badań.

Pacjenci przed przychodnią w centrum Warszawy, komentują, że takie sytuacje niestety wciąż się zdarzają.

Kiedyś takich sytuacji było więcej, jest tu chyba poprawa, ale problemy cały czas bywają. Chciałam przenieść się z przychodni do przychodni, usłyszałam, że nie dostaną dokumentów, dopiero rozmowa z kierownikiem przychodni zadziałała, pracownicy poszli mi na rękę, pozwolili skserować dokumenty. Obecnie na pewno dużo ułatwiają elektroniczne systemy - opisują w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem pacjenci.

W ubiegłym roku ponad sto przypadków dotyczyło naruszenia prawa pacjenta do intymności w szpitalu. Cztery przypadki - prawa do przechowywania rzeczy w depozycie. Rzecznik przyznał, że w jednej sytuacji pacjent nie mógł łatwo skorzystać z opieki duszpasterskiej.

Mniej sygnałów, więcej naruszeń

W ostatnich latach widać, że pacjenci w Polsce odważniej zgłaszają sytuację, gdy mieli wrażenie, że ich prawa nie są przestrzegane. W ubiegłym roku takich sygnałów było prawie sto tysięcy. Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta odebrała w 2023 roku ponad 75 tys. telefonów. Dla porównania - w 2022 roku zgłoszeń telefonicznych było ponad 98 tys., a w 2021 roku ponad 133 tys.

Można to pewnie tłumaczyć między innymi pandemią koronawirusa i wieloma zmianami w sposobie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, który przez wiele miesięcy był nastawiony głównie na leczenie pacjentów z Covid-19. Mimo że liczba zgłoszeń i sygnałów w 2023 roku delikatnie zmalała, liczba stwierdzonych naruszeń była w ubiegłym roku wyższa niż w poprzednich latach. W 2023 roku było ich 1877, w 2022 - 1326, a w 2021 roku - 1759.

Pełny raport dotyczący naruszeń praw pacjenta dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/rpp/sprawozdanie-za-2023-rok

Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej potwierdzają, że wiele zgłoszeń dotyczy tego, że kontakt z medykiem był niemiły. Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej odpowiada, żeby takie sytuacje wyjaśniać jak najszybciej w konkretnej lecznicy.

Warto rozmawiać na początku z kierownictwem placówki, kliniki, przychodni czy szpitala. Może uda się już na tym wstępnym etapie, na początku znaleźć proste rozwiązanie. Oczywiście, zdarzają się sytuacje, gdy pacjent jest niezadowolony z wyników wizyty, gdy ocenia pracę lekarzy - opisuje.

Jak zgłosić się do Rzecznika Praw Pacjenta?

Jeden ze sposobów zgłoszenia podejrzeń naruszeń praw pacjenta oraz zadania pytania w tej sprawie to kontakt z infolinią Rzecznika Praw Pacjenta. Pacjenci korzystając z jednego numeru telefonu - 800 190 590 - mają możliwość rozmowy zarówno z konsultantami Rzecznika, jak i NFZ, poprzez wybranie odpowiedniego prefiksu.

"W ramach infolinii rzecznika pacjenci mogą uzyskać m.in. informacje o prawach, jakie przysługują pacjentom, w tym przysługujących w konkretnej opisanej przez pacjenta sprawie, sposobach rozwiązania zgłaszanego problemu, instytucjach lub urzędach, do których można zgłosić skargę lub które, w ramach swoich kompetencji, mogą rozwiązać problem, szczególnych uprawnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej, drogach dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia, tym jak złożyć sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, funkcjonowaniu wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, możliwościach zgłaszania działań niepożądanych leków" - czytamy w raporcie Rzecznika Praw Pacjenta.

Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta podpowiadają też, że można zgłosić się e-mailowo na adres kancelaria@rpp.gov.pl, skontaktować się poprzez czat, który dostępny jest na stronie internetowej www.gov.pl/rpp albo umówić się na osobiste spotkanie z pracownikiem w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta.