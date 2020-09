Prawo i Sprawiedliwość straszy koalicjantów z Solidarnej Polski i Porozumienia wcześniejszymi wyborami. Po nadzwyczajnym posiedzeniu klubu PiS, którego tematem była procedowana właśnie w Sejmie tzw. "Piątka dla zwierząt", szef klubu Ryszard Terlecki oświadczył, że "jeżeli zajdzie taka sytuacja, to pójdziemy na wybory, oczywiście sami".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i posłowie PiS w Sejmie / Marcin Obara / PAP

Tematem nadzwyczajnego posiedzenia klubu z udziałem wyłącznie posłów PiS - bez polityków Solidarnej Polski i Porozumienia - była ustawa o ochronie zwierząt, którą - przypomnijmy - publicznie poparł prezes Prawa i Sprawiedliwości i nad którą pracuje właśnie Sejm.

Według relacji szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, Jarosław Kaczyński ostrzegł członków klubu, że konsekwencją niesubordynacji podczas dzisiejszych głosowań w Sejmie może być zawieszenie w prawach członka partii.

"Prezes (PiS) bardzo stanowczo ostrzegł tych, którzy by chcieli inaczej głosować, niż wskazuje to partia, ale też powiedział, że konsekwencją ewentualnej niesubordynacji mogą być bardzo poważne konsekwencje wobec osób, które tak postąpią, łącznie z zawieszeniem w prawach członka partii, utratą wszelkich stanowisk i funkcji zarówno w Sejmie, jak i w okręgach" - powiedział szef klubu.

Ujawnił również, że w czasie posiedzenia Jarosław Kaczyński odniósł się do trwających negocjacji z Porozumieniem i Solidarną Polską ws. rekonstrukcji rządu i nowej umowy koalicyjnej.

"Prezes (PiS) odniósł się do sytuacji negocjacji z naszymi koalicjantami, stwierdzając, że w tej sytuacji te negocjacje nie mają sensu, skoro nasi dotychczasowi koalicjanci występują z innym programem, z innymi pomysłami, z innymi wskazaniami do głosowań niż cały klub" - powiedział Terlecki dziennikarzom.

Negocjacje zostały więc zawieszone.

"Jeśli nasi koalicjanci poskromią oczekiwania i zastosują się do decyzji kierownictwa Zjednoczonej Prawicy, to będzie można do nich wrócić" - zastrzegł Ryszard Terlecki.

Nie wykluczył jednak innego scenariusza.

"Jeżeli sytuacja do tego zmusi, to rekonstrukcja (rządu) nastąpi bez uzgodnień z naszymi koalicjantami" - stwierdził.

Zaznaczył jednak również, że rząd mniejszościowy nie wchodzi w grę.

"Jeżeli zajdzie taka sytuacja, to pójdziemy na wybory, oczywiście sami" - podsumował.



Gowin: Zachowujemy w tej sprawie spokój

Lider Porozumienia Jarosław Gowin stwierdził, że nie sądzi, by przyspieszone wybory były w tej chwili w Polsce potrzebne . "Zachowujemy w tej sprawie spokój" - powiedział. Podkreślił, że jego ugrupowanie jest przeciw zakazowi uboju rytualnego.

Rzecznika Porozumienia Magdalena Sroka powiedziała z kolei, że głosowanie nad ustawą uzależnia od wprowadzenia poprawek jej ugrupowania.

"Przyjmujemy do wiadomości stanowisko PiS, natomiast my uzależniamy głosowanie nad tą ustawą (o ochronie zwierząt - przyp. RMF) od wprowadzenia naszych poprawek: wyrzucenia z niej uboju rytualnego albo wprowadzenia długiego vacatio legis, aby branża mogła się przygotować" - zaznaczyła.

Dopytywana, czy w partii w czasie głosowania będzie obowiązywała dyscyplina, odparła, że "wszyscy zasadniczo zgadzają się" w tej kwestii, i podkreśliła, że jeśli poprawki Porozumienia nie zostaną przyjęte, to ugrupowanie zagłosuje przeciw PiS-owskiemu projektowi.

Kowalski: Solidarna Polska nie poprze projektu w obecnym brzmieniu

Wiceminister aktywów państwowych i poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski powiedział, że jego partia nie poprze obecnego projektu zmian w ustawie o ochronie zwierząt.

Naszym zadaniem jest stanowienie takiego prawa, które będzie - szczególnie dzisiaj (...) w okresie pandemii - pozytywne dla polskiej gospodarki (...). Solidarna Polska pana ministra Zbigniewa Ziobro przede wszystkim jesteśmy przyjaciółmi polskiej wsi, jesteśmy przyjaciół rolników - powiedział. Dodał, że Solidarna Polska “ze spokojem" przyjmuje argumenty “przyjaciół z PiS".

Tak, jak to jest w dużych ugrupowaniach, w Zjednoczonej Prawicy na tym etapie mogą być różne rozbieżności, nasze stanowisko jest w tej sprawie jasne, klarowne i pokrywa się z opinią dużej części polskiej wsi - powiedział.

Podkreślił, że "w kwestii dotyczącej ustawy dotyczącej zwierząt Solidarna Polska zagłosuję dokładnie tak, jak zapowiedziała, czyli nie poprze tej ustawy tym brzmieniu, w którym została ona przedłożona" - oświadczył Kowalski.

Solidarna Polska pana ministra Zbigniewa Ziobro i wszyscy nasi posłowie rzeczywiście słuchamy naszych wyborców, (...) rzeczywiście rozmawiamy z rolnikami i dlatego w dniu wczorajszym głosowaliśmy za odrzuceniem tego projektu (noweli ustawy o ochronie zwierząt - PAP) tym bardziej, że są również pytania dotyczące procedury notyfikacji przed Komisją Europejską i ewentualnej konieczności na tym etapie zawieszenia prac nad tą ustawą - powiedział Kowalski.