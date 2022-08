Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło w ciągu dnia zaskakującą konferencję prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Pojawiły się spekulacje, że może chodzić o roszady rządowe lub też sytuację związaną z zatruciem Odry. Ku zaskoczeniu wszystkich, prezes zareklamował kandydata PiS na prezydenta Rudy Śląskiej.

Jarosław Kaczyński / Tomasz Wojtasik / PAP

Po godz. 12 pojawiła się informacja, że na ulicy Nowogrodzkiej odbędzie się konferencja prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Spekulowano, co może być tematem wystąpienia. Sądzono, że Kaczyński wypowie się o zatruciu w Odrze, relacjach z Unią Europejską, albo też zdecyduje o jakichś dymisjach w rządzie.

Tymczasem prezes pojawił się i, transmitowany przez wszystkie telewizje, zaczął opowiadać o wyborach w Rudzie Śląskiej.

Chciałem zabrać głos tylko w jednej sprawie. Mamy wybory w Rudzie Śląskiej. I tam zgłosił się, wśród innych kandydatów także pan Marek Wesoły, poseł na Sejm, poseł naszego klubu. Chciałem udzielić mu w imieniu Prawa i Sprawiedliwości poparcia. On kandyduje ze swojego komitetu, ale to nie ogranicza tego poparcia. My w pełni pana Marka Wesołego popieramy, on już dwukrotnie kandydował. Za drugim razem był w drugiej rundzie i wierzymy, że tym razem odniesie sukces - powiedział.

Jest człowiekiem, który może w tym mieście zrobić wiele dobrego. Ma doświadczenie biznesowe i polityczne, czyli wszystko, co jest potrzebne, by dobrze wypełniać funkcję prezydenta 100-tysięcznego miasta - podkreślił Kaczyński.

Jak zauważa reporter RMF FM Roch Kowalski, Kaczyński nie odpowiadał na pytania o Odrę.

Przedterminowe wybory w Rudzie Śląskiej odbędą się 11 września. To efekt śmierci Grażyny Dziedzic, dotychczasowej prezydent. O stanowisko będzie ubiegało się co najmniej pięciu kandydatów. To: Krzysztof Toboła (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Toboły), Paweł Dankiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Paweł Dankiewicz Nowa Polska), Michał Pierończyk (Komitet Wyborczy Wyborców Michała Pierończyka Współpraca i Rozwój), Marek Wesoły (Komitet Wyborczy Wyborców Marka Wesołego) i Maciej Mol (Komitet Wyborczy PL!SP).