Kral spotkał się z Kuleszą. Co Zondacrypto zaoferowała PZPN-owi?

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Jesienią 2025 roku w Bergamo doszło do spotkania szefa Zondacrypto Przemysława Krala z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą – informuje Onet. Rozmowy dotyczyły potencjalnej umowy sponsorskiej.

Spotkanie przed meczem Ligi Mistrzów

Według informacji Onetu, spotkanie Krala z Kuleszą odbyło się 30 września 2025 r. na stadionie Atalanty Bergamo, na kilka godzin przed rozgrywanym tam wówczas meczem Ligi Mistrzów między Atalantą a belgijskim Club Brugge.

„Kilka godzin wcześniej, w specjalnie przygotowanej sali konferencyjnej, do stołu siadają prezes sponsorującej Atalantę giełdy Zondacrypto Przemysław Kral oraz przybyli specjalnie na spotkanie z nim do Bergamo: prezes PZPN Cezary Kulesza, sekretarz generalny związku Łukasz Wachowski i Marcin Śmigielski, reprezentujący zajmującą się marketingiem sportowym spółkę Publicon Sport” - podaje portal.

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Kto przysłał e-mail?

Jak przekazuje jedno ze źródeł Onetowi, „e-mail z informacją, że Zondacrypto jest zainteresowana sponsorowaniem PZPN i statusem partnera pierwszej reprezentacji Polski przysłał do nas pan (Radosław) Tadajewski z Publicon Sport”. „Było to o tyle dziwne, że wcześniej to nie on, a jego ludzie utrzymywali operacyjny kontakt z nami. To było 15 września, a dwa tygodnie później odbyło się już spotkanie z panem Kralem w Bergamo, na którym zostały mu przedstawione prezentacje tego, na co może liczyć w zamian za sponsoring” - czytamy.

Sam Tadajewski zaprzeczył, by organizował spotkanie w Bergamo lub miał kontakty z Kralem.

Za mało dla PZPN

Portal pisze, że podczas około półtoragodzinnej prezentacji przedstawiono Kralowi możliwości ekspozycji marki Zondacrypto w ramach współpracy z reprezentacją. Według portalu oferowane przez giełdę 10 mln zł rocznie było kwotą niewystarczającą dla PZPN do zapewnienia oczekiwanej przez sponsora ekspozycji.

Prezes Publicon Sport Szymon Sikorski potwierdził, że po spotkaniu w Bergamo rozmawiał z Kralem. Według jego relacji, szef Zondacrypto miał uznać przedstawioną ofertę za mało profesjonalną i zdecydować, że współpracy nie będzie. Sikorski zaznaczył jednocześnie, że nie organizował spotkania Kuleszy z Kralem.

PZPN w przesłanym Onetowi oświadczeniu potwierdził, że do spotkania doszło, ale ocena możliwości współpracy „zakończyła się negatywnie dla zainteresowanej firmy”. Związek podkreślił, że nie podjął później dalszych działań w sprawie współpracy z Zondacrypto.