Św. Mikołaj zapewnił reportera RMF MAXXX, że nie jest aresztowany i nie przekroczył prędkości, a policjanci wokół tylko mu pomagają. Kilkaset paczek z prezentami trafiło dzisiaj do dzieci ze Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika oraz Szpitala im. Stefana Żeromskiego.

Coroczna akcja krakowskiej drogówki / Przemysław Błaszczyk / RMF MAXXX

To coroczna akcja (śnieżynek) z krakowskiej drogówki. Takie upominki dają radość. Takie prezenty pomagają i wpływają zawsze pozytywnie na zdrowie małych pacjentów. Ta chęć do zdrowia jest u każdego, ale gdy odwiedzi ich Święty Mikołaj i to wtedy lepiej się w obcym miejscu czują, mimo określonych kłopotów, z którymi się tutaj znalazły dzieci - mówi Grzegorz Fitas dyrektor Szpitala Jana Pawła w Krakowie.

Chodzi o to, aby nieść radość! Radość życia!!! - dodaje Św. Mikołaj.

Od Świętego Mikołaja w tym roku dostają m.in. worek słodyczy, misiaki, podusie i pełno różnokolorowych gadżetów, na pewno wszystko się przyda i umili czas w szpitalach - zapewnia śnieżynka Paulina Dzikowska policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Śnieżynka przyznaje, że pakowanie kilkuset prezentów zajęło im kilka dni.

Prezenty dla dzieci / Przemysław Błaszczyk / RMF MAXXX

W paczkach od świętego znalazły się również ręcznie robione misie. Produkuje je około pół tysiąca osób z całej Polski, ale też z Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Dani i Szwecji. Szydełkują dziewczyny, ale również mężczyźni. Wszyscy dziergamy z jednego wzoru, autorstwa Elżbiety Kiny, to misiaki dla onkodzieciaków, ale dzisiaj trafiają do wszystkich dzieci - wyjaśnia Ania Woźniak z akcji społecznościowej "Kolorwe Onko". W tych prezentach jest również pościel dla misiów, kołderki i poduszeczki. Jest też specjalnie przygotowana bajka na te okazje oraz laurki z życzeniami szybkiego powrotów do zdrowia od dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

W tych prezentach jest nie tylko umiejętność, jak mówią pomocnicy Św. Mikołaja. Jest też pasja, serce i chęć niesienia dobra!!!