Janusz T., ps. Krakowiak po ponad 20 latach spędzonych w areszcie wyszedł na wolność. Zwolnienie było możliwe po posiedzeniu sądu, który połączył wszystkie dotychczasowe wyroki skazujące w jeden - 15 lat więzienia.

Janusz T. ps. "Krakowiak" na sali rozpraw w marcu 2019 roku / Andrzej Grygiel / PAP

Okres odbywania kary przez Janusza T. upływał w październiku 2021 roku. Jednak katowicki sąd na wniosek skazanego połączył mu wszystkie 14 wyroków skazujących w jeden i wymierzył łączną karę 15 lat pozbawienia wolności. Sąd wydał zarazem nakaz natychmiastowego zwolnienia "Krakowiaka". Szef śląskiej mafii we wtorek opuścił areszt w Tarnowskich Górach.



Janusz T. został aresztowany w styczniu 1999 roku wraz z kilkudziesięcioma członkami jego gangu. Ostatni wyrok skazujący prawomocnie "Krakowiaka" na 15 lat więzienia zapadł w kwietniu tego roku przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach. Część stawianych mu i 9 innym oskarżonym poważnych zarzutów będzie musiał jednak rozpoznać ponownie sąd I instancji. Sąd Apelacyjny rozpoznawał odwołania od orzeczenia sądu okręgowego z 2016 roku, który wymierzył "Krakowiakowi" karę 25 lat więzienia. Sąd zarazem uchylił Januszowi T. areszt, w którym był od stycznia 1999 roku.



Sąd Apelacyjny nie miał wątpliwości, że grupa dowodzona przez "Krakowiaka" istniała i ma na koncie wiele przestępstw. W głównym procesie oskarżeni odpowiadali za kilkadziesiąt czynów, m.in. zabójstwa, rozboje, handel bronią i narkotykami.

Zdaniem prokuratury kierowana przez "Krakowiaka" mafia należała do najgroźniejszych grup przestępczych w Polsce. Gang działał od 1991 do 1999 roku, głównie na południu kraju. Udało się go rozbić m.in. dzięki zeznaniom świadków koronnych.