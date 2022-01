Na terenie lotniska Kraków-Balice policjanci zatrzymali 24 letniego obywatela Cypru chorego na Covid-19, który próbował przedostać się na pokład samolotu. Miał sfałszowane zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa.

Lotnisko w Balicach / PAP

Jak poinformował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, do interwencji na krakowskim lotnisku doszło w ubiegły czwartek. Podczas odprawy paszportowej na odlot samolotu do Cypru, funkcjonariusze straży granicznej sprawdzając podróżnych w systemie odkryli, że jeden z nich - 24-letni Cypryjczyk - ma nałożoną izolację domową w związku z zakażeniem Covid-19.

Na miejsce zostali wezwani miejscowi policjanci. W ich obecności pasażer poddał się dodatkowemu badaniu na obecność koronawirusa, które potwierdziło zakażenie. Ponadto policjanci ustalili, że Cypryjczyk podczas odprawy paszportowej okazał strażnikom granicznym sfałszowane zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa.



Mężczyzna został przez stróżów prawa zatrzymany, a po przeprowadzeniu z jego udziałem czynności, został zwolniony do miejsca odbywania izolacji - zaznaczył rzecznik małopolskiej policji.



Mężczyzna odpowie za posłużenie się sfałszowanym dokumentem, za co grozi do pięciu lat więzienia, a także za nieprzestrzeganie warunków izolacji. Za naruszenie przepisów ustanowionych w związku z przeciwdziałaniem pandemii, w tym za naruszenie zasad kwarantanny czy izolacji domowej grozi mandat w wysokości do 500 złotych, a sanepid w drodze postępowania administracyjnego może nałożyć karę nawet do 30 tysięcy złotych.



Jak często zakażeni pasażerowie próbują wsiąść do samolotu?

Według policyjnych statystyk na terenie krakowskiego lotniska kilka, a nawet kilkanaście osób tygodniowo próbuje przedostać się na pokład samolotu, pomimo że są objęci kwarantanną lub izolacją domową. Apelujemy o rozsądek i przypominamy, że każdy z pasażerów jest w tym zakresie również kontrolowany i sprawdzany przez strażników granicznych - podkreślił rzecznik małopolskiej policji.