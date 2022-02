Z myślą o dzieciach i młodzieży z Ukrainy, które uczęszczają do krakowskich szkół i mocno przeżywają to, co dzieje się w ich ojczyźnie, władze Krakowa chcą uruchomić dodatkową pomoc. Zaplanowano m.in. warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, aby umieli oni pracować z dziećmi i dorosłymi dotkniętymi traumą wojenną.

