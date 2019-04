Droga krajowa nr 5 jest nadal zablokowana w Szubinie w Kujawsko-Pomorskiem. Nocą z czwartku na piątek zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe. Utrudnienia potrwają do godzin porannych.

Miejsce wypadku / PAP/Tytus Żmijewski /

Wprowadzono objazd dla pojazdów powyżej 12 ton w kierunku Łabiszyna, a stamtąd do dk 25 Bydgoszcz - Inowrocław.

Pozostałe samochody - jadące w kierunku Bydgoszczy i Poznania - tak jak wcześniej są kierowane przez miasto starym przebiegiem dk 5.



Jeden z pojazdów, które uczestniczyły w wypadku, to cysterna, która uległa rozszczelnieniu. Wyciekło 8 ton dwuizocyjanian toluilenu - TDI, który jest substancją żrącą. Wykorzystuje się ją do wytwarzania pianek, służących m.in. do produkcji materaców i mebli tapicerowanych.



Kierowcy, którzy brali udział w wypadku, znajdują się w szpitalu. Jeden jest ciężko, a drugi lekko ranny.



Zakończono już przepompowywanie ładunku przewróconej cysterny, trwa neutralizacja rozlanej substancji. Na miejsce podstawiono samochody do wywiezienia skażonej gleby.