Z zagrody na ulicy Wygoda w Wieliczce ktoś ukradł kucyka. Złodzieja z koniem widać na nagraniu monitoringu. Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawcy.

Wieliczka: Policja szuka złodzieja kucyka Policja

Do kradzieży doszło w poniedziałek ok. 6:45. Policjanci ustalili, że złodziej razem ze skradzionym zwierzęciem pieszo udał się do Krakowa. Widziano go na ulicy Potrzask i ulicy Stolarza.

Sprawcą jest mężczyzna - ma około 180 cm wzrostu. W momencie kradzieży był ubrany w jasną bluzę z kapturem, czerwone spodnie i ciemne sportowe buty.

Skradziony kucyk / Policja /

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat sprawcy kradzieży proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wieliczce pod numer telefonu 47 83 41 211 lub z najbliższą jednostką policji.