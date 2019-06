Koszalińscy policjanci przeprowadzili nietypową interwencję. Do jednego z komisariatów zgłosił się mężczyzna z szopem praczem na smyczy.

Szop przyprowadzony do komisariatu / Policja /

Mężczyzna tłumaczył, że znalazł szopa w pobliżu komisariatu i nie wiedział, co z nim zrobić.



Funkcjonariusze przekazali szopa Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami. Ostatecznie trafił on do ośrodka pod Szczecinem.

Policjanci przypominają, że dzikie zwierzęta nie powinny być zabierane ze swojego naturalnego środowiska i w kontaktach z nimi należy zachować ostrożność.