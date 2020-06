Niewielka plaża nad jeziorem. Na leżaku siedzi mężczyzna z butelką piwa. Bawiące się nad wodą dziecko, którego piłka odpłynęła zbyt daleko od brzegu, by mogło ją sięgnąć samodzielnie, woła: Tato, piłka! Mężczyzna odpowiada: Zaraz, tylko dopiję! Tak zaczyna się nakręcony przez wielkopolskich strażaków półminutowy spot, z którym przed wakacjami zamierzają dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. To są sceny z życia wzięte - wyjaśnia jeden z jego pomysłodawców, strażak Dariusz Wojcieszak.

REKLAMA