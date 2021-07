Powrót Donalda Tuska do polskiej polityki nie jest dla mnie zaskoczeniem, bo wiem, że już dłuższy czas chodziło mu to po głowie; my mamy swoje doświadczenia, bo wspólnie rządziliśmy przez dwie kadencje Sejmu – mówi lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś z funkcji przewodniczącego PO zrezygnował Borys Budka. Tusk został p.o. szefa Platformy.

