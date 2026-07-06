Kosiniak-Kamysz ogłasza: Wraca rotacja żołnierzy USA w Polsce

W ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce – zapewnił Kosiniak-Kamysz. Wicepremier zaznaczył, że ta informacja jest bardzo pozytywnym sygnałem i podziękował za nią Stephanie Holmes.
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„Odebrałem informację od pani Stephanie Holmes, zastępcy ambasadorowa USA w Polsce, od attache wojskowego USA w Polsce, że wraca rotacja (amerykańskich żołnierzy – przyp. RMF FM), która została wstrzymana kilka tygodni temu. Będzie kontynuowana” – powiedział na konferencji prasowej w Bydgoszczy szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
W ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce – zapewnił Kosiniak-Kamysz. Wicepremier zaznaczył, że ta informacja jest bardzo pozytywnym sygnałem i podziękował za nią Stephanie Holmes.
Artykuł w trakcie aktualizacji.