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Kosiniak-Kamysz ogłasza: Wraca rotacja żołnierzy USA w Polsce

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 lipca (12:40)

„Odebrałem informację od pani Stephanie Holmes, zastępcy ambasadorowa USA w Polsce, od attache wojskowego USA w Polsce, że wraca rotacja (amerykańskich żołnierzy – przyp. RMF FM), która została wstrzymana kilka tygodni temu. Będzie kontynuowana” – powiedział na konferencji prasowej w Bydgoszczy szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz ogłasza: Wraca rotacja żołnierzy USA w Polsce
Zdjęcie ilustracyjnee (autor zdjęcia: Bumble Dee) /Shutterstock

W ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce – zapewnił Kosiniak-Kamysz. Wicepremier zaznaczył, że ta informacja jest bardzo pozytywnym sygnałem i podziękował za nią Stephanie Holmes. 

Artykuł w trakcie aktualizacji.

Źródło: RMF24
Tagi: Władysław Kosiniak-Kamysz żołnierze USA w Polsce

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