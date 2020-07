Funkcjonariusze delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali trzy osoby w sprawie korupcji w Starostwie Powiatowym w Wołominie.

Zatrzymani zostali byli urzędnicy Starostwa Powiatowego w Wołominie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie, a także przedsiębiorca działający w branży deweloperskiej z okolic Warszawy.

"Działalność przestępcza polegała na przyjmowaniu korzyści majątkowych przez urzędników Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Wołominie, wykonujących czynności służbowe w postępowaniach administracyjnych dotyczących inwestycji budowlanych" - informuje biuro.



Z ustaleń CBA wynika, że korzyści majątkowe były udzielane przez inwestorów zarówno na etapie wydawania decyzji budowlanych, jak i odbioru budynku do użytkowania.



"Ustalenia śledczych wskazują, że w proceder korupcyjny oprócz urzędników starostwa były zaangażowane osoby prywatne oraz firmy prowadzące działalność deweloperską mające inwestycje budowlane zlokalizowane na terenie powiatu wołomińskiego" - poinformowało CBA.



Zatrzymani usłyszeli zarzuty korupcyjne w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga. Jak zaznacza CBA, zgromadzone dowody wskazują, że łączna kwota przyjętych korzyści przez zatrzymanych byłych urzędników to ok. 60 tys. zł. Trzeci z podejrzanych wręczył jednemu z urzędników Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie 13 tys. zł łapówki.



W lutym w ramach tego postępowania zatrzymane zostały cztery osoby.