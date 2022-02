„Kopciuszek musi zniknąć” – Miasto Poznań w kampanii nawiązującej do klasyki literatury rozpoczęło promocję miejskiego programu likwidacji „kopciuchów”, czyli Kawka Bis. W tym roku na realizację projektu wspierającego mieszkańców w likwidacji kopciuchów przeznaczono 15 mln zł.

Kampania "Kopciuszek musi zniknąć" / Miasto Poznań / Materiały prasowe

Czyste powietrze powinno być priorytetem nas wszystkich, bo od tego, czym oddychamy, zależy nasze zdrowie - podkreślił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Dodał, że "w sezonie jesienno-zimowym na stan jakości powietrza ogromny, negatywny wpływ mają pozaklasowe piece i kotły, w których spalany jest węgiel i drewno".



Zależy nam, aby jak największa liczba poznanianek i poznaniaków inwestowała w ekologiczne źródła ciepła. Dlatego oferujemy im wsparcie finansowe w tym zakresie. Mam nadzieję, że przewrotna historia o kopciuszku opowiedziana w nowej miejskiej kampanii, zachęci naszych mieszkańców do skorzystania z tej możliwości - zaznaczył Jaśkowiak.



Wideo youtube

Celem miejskiego programu Kawka Bis jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, powstających na skutek spalania paliw stałych, takich jak węgiel, drewno i brykiet.

Dofinansowanie na wymianę pieca

Jak tłumaczył zastępca prezydenta Poznania Bartosz Guss, w ramach programu mieszkańcy mogą pozyskać dofinansowanie na likwidację kopciucha zasilanego węglem czy drewnem i montaż nowego systemu ogrzewania - np. elektrycznego, gazowego, podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej czy też pompy ciepła połączonej z fotowoltaiką. Kawka Bis przeszła w ostatnim czasie wiele zmian - m.in. uproszczono procedury oraz zwiększono kwotę na realizację programu. Dzięki temu ze wsparcia może skorzystać jeszcze większa liczba poznanianek i poznaniaków - wskazał.



W tym roku Miasto Poznań postanowiło zwrócić uwagę na problem jakości powietrza oraz zachęcić mieszkańców do skorzystania ze wsparcia w nieco inny sposób. Do promocji wykorzystano nieistniejący kryminał zatytułowany "Kopciuszek musi zniknąć"".



Jak tłumaczyła zastępca dyrektora Gabinetu Prezydenta ds. Marketingu Miasta Joanna Żabierek, "kampanię oparliśmy na skojarzeniach związanych z programem Kawka, nawiązując do klasyki literatury".



Mamy więc tytułowego "Kopciuszka" w nietypowej odsłonie oraz Franza Kafkę, który na użytek naszej fikcyjnej książki stał się Franciszkiem Kawką. Intryga tej powieści jest znacznie mniej zagmatwana niż w słynnym "Procesie" i prowadzi do szczęśliwego końca. Główny bohater - mieszkaniec poznańskiego osiedla - szybko identyfikuje seryjnego zabójcę, którym jest jego trujący kocioł i w prosty sposób daje sobie z nim radę. Kopciuszek znika - podkreśliła Żabierek.



W ramach promocji programu powstał spot w konwencji kryminału, planowane są także "Wieczorki autorskie z Kawką". Ich organizację zaplanowano w osiedlowych filiach Biblioteki Raczyńskich. Zainteresowane osoby będą mogły posłuchać o nowych, uproszczonych zasadach dotyczących wymiany kopciuchów oraz zadać pytania o szczegóły programu. Spotkanie odbędą się 2 marca (Filia Naramowicka), 11 marca (Filia 16 na Smochowicach) oraz 25 marca (Filia 8/59 na Dębcu). Pierwsze 200 osób, które pojawi się na spotkaniach - jak wskazał poznański magistrat - otrzyma w prezencie książkę od portalu Lubimy Czytać.



Od 2024 roku grzywna dla właścicieli kopciuchów

Urząd Miasta Poznania przypomniał, że od 2024 r. posiadaczom pozaklasowych pieców centralnego ogrzewania będzie grozić kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji na terenie Poznania instalacji, w których następuje spalanie paliw, wprowadziła uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z grudnia 2017 r. Osoby, które posiadają stary piec centralnego ogrzewania, mają czas na jego likwidację do końca 2023 r., a korzystający z pieców kaflowych - do końca 2025 r.



Magistrat podał, że w 2022 r. na realizację projektu Kawka Bis przeznaczono 15 mln zł. Poznanianki i poznaniacy, chcący pozbyć się tzw. kopciuchów, mogą starać się o dofinansowanie: do 12 tys. zł - w przypadku zmiany na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe lub elektryczne; do 15 tys. zł - przy wymianie pieca na pompę ciepła (typu powietrze-woda lub gruntową), oraz do 20 tys. zł - w przypadku pompy ciepła połączonej z instalacją fotowoltaiczną lub też połączenia ogrzewania elektrycznego z instalacją fotowoltaiczną. W tym ostatnim wariancie kwota wsparcia, jaką może otrzymać osoba uczestnicząca w programie, wzrosła o 5 tys. zł.



"Aby wziąć udział w programie, należy złożyć wniosek. Osoby, które nie mają funduszy na wymianę pieca, mogą zastosować odroczoną płatność faktury i rozliczyć się z wykonawcą później, już po otrzymaniu dofinansowania z urzędu miasta" - wskazał magistrat.



Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub w formie papierowej - w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, a także listownie.



Nabór do programu potrwa do 31 lipca 2022 r. Rozliczenie z otrzymanego dofinansowania musi nastąpić do 31 października 2022 roku.