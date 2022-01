Słowaccy ratownicy górscy w poniedziałek przy użyciu ładunków wybuchowych doprowadzili do zejścia lawiny w Spalonym Żlebie w Tatrach Zachodnich. Przez Żleb przechodzi trasa narciarska, dlatego wywołanie lawiny było konieczne dla bezpiecznego uruchomienia stoku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowali na swojej stronie internetowej słowaccy ratownicy Horskiej Zachrannej Służby (odpowiednik GOPR) było to konieczne, ponieważ w minionych dniach intensywnie padał śnieg oraz wiał wiatr. Przez to zagrożenie lawinowe wzrosło do trzeciego stopnia.

17 lat temu doszło tu do tragedii

Spalony Żleb znajduje się w masywie Skrajnego Salatyna w słowackiej części Tatr Zachodnich. Z kolei w Skrajnej Dolinie Salatyńskiej znajduje się wyciąg narciarski. W Sylwestra 2005 r. w Spalonym Żlebie zeszła potężna lawina, która porwała ośmiu turystów z Czech, biwakujących obok wyciągu narciarskiego. Udało się wówczas uratować tylko jedną osobę.

Kontrolowane lawiny przeprowadzają pirotechnicy. Są one wywoływane w miejscach, gdzie przebiegają szlaki narciarskie. Oprócz Spalonego Żlebu takim obszarem jest też Przełęcz pod Łomnicą w Tatrach Wysokich.