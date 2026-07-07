Kontrole na przejściach granicznych z Niemcami i Litwą. Wiemy, ilu osobom odmówiono wjazdu

RMF24

3,84 mln osób skontrolowała polska straż graniczna na przejściach z Niemcami i Litwą - dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski. Zdecydowana większość dotyczyła niemieckiego odcinka granicy.

Przypomnijmy - dokładnie rok temu polski rząd wprowadził dodatkowe, tymczasowe kontrole.

Z danych uzyskanych przez RMF FM wynika, że straż graniczna odmówiła wjazdu 1,9 tys. osobom.

Blisko 1,2 tys. cudzoziemców przekazano w trybie tzw. readmisji uproszczonej, czyli tylu migrantów próbowało nielegalnie przekroczyć granicę i odesłano ich do państwa, z którego przybyli. Większość tych przypadków dotyczyła granicy z Litwą. To przede wszystkim obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, a także Uzbekistanu i Tadżykistanu.

Polskie służby zatrzymały blisko 120 osób podejrzewanych o pomoc w organizowaniu nielegalnej migracji.

