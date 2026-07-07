Gigantyczne kary dla placówek medycznych. NFZ ujawnia skalę nadużyć

RMF24

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował raport z kontroli przeprowadzonych w pierwszym kwartale 2026 roku. Wyniki są alarmujące – placówki medyczne w całym kraju będą musiały zwrócić ponad 54 miliony złotych z powodu nieprawidłowości i nadużyć.

Łączna wartość zasądzonych kar dla sprawdzanych placówek wyniosła 54 mln zł. Na tę kwotę złożyło się blisko 30,5 mln zł nałożonych kar umownych oraz ponad 213 tys. zł dochodzonych odszkodowań. Wszystkie kwoty uwzględniają już wyniki zakończonych procesów odwoławczych.

Jak wynika z raportu zatwierdzonego pod koniec maja przez zastępcę prezesa NFZ Marka Augustyna, w pierwszych trzech miesiącach roku Terenowe Wydziały Kontroli (TWK) przeprowadziły łącznie 490 postępowań.

W Rzeszowie udawali, że zrobili droższe operacje

Najwyższe kary nałożono na placówki w Rzeszowie i Bydgoszczy. W jednym z rzeszowskich szpitali kontrolerzy zbadali dokumentację medyczną 93 pacjentów, u których rozliczono drogie świadczenia z zakresu kompleksowych zabiegów ortopedycznych kończyn dolnych i miednicy. Analiza wykazała, że szpital celowo nie sprawozdawał faktycznie wykonanych procedur, wykazując w systemie znacznie droższe operacje, których w rzeczywistości nie przeprowadzono. Fundusz nałożył na tę placówkę karę w wysokości 1,87 mln zł.

Z kolei w Bydgoszczy szpital pobierał pieniądze za świadczenia rehabilitacyjne, mimo że nie spełniał wymogów kadrowych. Dodatkowo w przypadku ponad 68 proc. zbadanych świadczeń pacjenci nie przeszli pełnego, wymaganego cyklu usprawniania leczniczego. W tym przypadku kara wyniosła 766 tys. zł.

Fentanyl przepisywany na masową skalę

Terenowy Wydział Kontroli we Wrocławiu nałożył ponad 246 tys. zł sankcji na podmiot, w którym lekarze masowo przepisywali silny lek odurzający (Fentanyl) niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi.

W 72 proc. przypadków pacjentom ordynowano dawki przekraczające dopuszczalny limit 90 dni stosowania.

Analizy co kwartał

Raport z działalności Departamentu Kontroli NFZ publikowany jest co kwartał. Dokument zawiera szczegółowe podsumowanie zamkniętych i trwających kontroli w szpitalach, przychodniach oraz aptekach w całej Polsce. Precyzyjnie opisuje skalę wykrytych nadużyć (np. wyłudzanie pieniędzy za fikcyjne operacje czy braki kadrowe) oraz podaje twarde dane o nałożonych karach finansowych i kwotach, które placówki muszą zwrócić do publicznej puli pieniędzy.