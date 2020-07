Do 26 lipca matki i ojcowie mieli możliwość korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego wprowadzonego w związku z koronawirusem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, na co teraz mogą liczyć rodzice, jeśli dojdzie na przykład do nieprzewidzianego zamknięcia żłobka.

