Ministerstwo Klimatu zapewnia, że awaria została już usunięta i ustały problemy z dostępem do Bazy Danych o Odpadach. Jak zaalarmowali nas Słuchacze, zgłaszając się na Gorącą Linię RMF FM, od rana nie działało wystawianie elektronicznych kart przekazania odpadów.

BDO to uruchomiony w połowie grudnia i obsługiwany przez Ministerstwo Klimatu internetowy rejestr podmiotów działających w zakresie gospodarowania odpadami. Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO prowadzą elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów, co ma umożliwić skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami.

Od rana jednak - o czym powiadomili nas za pośrednictwem Gorącej Linii RMF FM Słuchacze - były problemy z dostępem do Bazy: nie działało wystawianie elektronicznych kart przekazania odpadów.

Cytat Dzisiaj nastąpiła pierwsza poważniejsza awaria systemu BDO. Konieczna jest praca na papierowych wersjach kart przekazania odpadów. Pomimo ustawowego obowiązku brak jest informacji o awarii na stronie operatora systemu. Słuchacz RMF FM

Cytat Od rana nie działa system rejestracji odpadów BDO. Stoi cały transport odpadów. Dariusz, Słuchacz RMF FM

Od przedstawicieli firm, które korzystają z BDO, reporter RMF FM Grzegorz Kwolek usłyszał, że część przedsiębiorstw odbierających odpady musiała wstrzymać transporty.

Tylko te największe, które mają własne systemy informatyczne i są w stanie wystawić karty przekazania odpadów bez korzystania z BDO, mogły bez utrudnień odbierać odpady.

Pozostałe firmy musiały wystawiać karty papierowe albo czekać na usunięcie awarii.

Ministerstwo Klimatu zapewnia, że awaria została już usunięta.

Awaria dotknęła ponad 100 tysięcy firm, które od 1 stycznia mają obowiązek korzystania z BDO.