634 samochody pijanych kierowców zabezpieczyli dotąd policjanci, wykonując nowe przepisy, które weszły w życie miesiąc temu - dowiedział się reporter RMF FM. Te statystyki przytaczamy ku przestrodze - dziś Międzynarodowy Dzień Trzeźwości ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zajęte pojazdy w większości trafiają tymczasowo na policyjne parkingi. Są też - zgodnie z przepisami - powierzane osobom godnym zaufania.

Te dane dotyczą tylko samochodów fizycznie zajętych. Nie wlicza się w to pojazdów służbowych, leasingowanych lub stanowiących współwłasność. Wtedy po określeniu wartości samochodu, sąd decyduje o wpłacie przez podejrzanego równowartości zajętego mienia.

Są też już pierwsze decyzje sądów. Sąd w Jeleniej Górze w trybie przyspieszonym orzekł o konfiskacie dwóch pojazdów, kierowanych przez pijanych właścicieli. Mowa o wartym 6 tysięcy złotych oplu oraz mercedesie, którego wartość oszacowano na prawie 37 tysięcy.

Samochód obligatoryjnie traci osoba, która prowadzi go, mając co najmniej półtora promila alkoholu we krwi.