Po miesiącach obostrzeń w tym roku już bez jakichkolwiek limitów można zorganizować przyjęcia, w tym pierwszą komunię dla dziecka. Czasu zostało niewiele, bo uroczystości zwykle odbywające się w maju zbliżają się wielkimi krokami. Wielu rodziców nie decydowało się na rezerwację miejsc w lokalach i spotkanie zorganizuje w domu. Jeszcze kilka miesięcy temu nie było wiadomo, czy wiosną w planach nie przeszkodzi wzrastająca liczba zakażeń. Poza tym wielu odstraszają wzrastające w restauracjach ceny za komunijny "talerzyk".

Pierwsza Komunia Św. - zdjęcie ilustracyjne / Przemysław Piątkowski / PAP

Do pierwszej komunii przystępują dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Zasadę tę wprowadziła kilka lat temu Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski. Wcześniej do komunii przystępowały dzieci z drugich klas. W tym roku do sakramentów przystąpi rocznik 2012 roku.

Przyjęcie w restauracji

Cena tzw. talerzyka zależy oczywiście od miejsca, w którym chcemy zorganizować komunijne przyjęcie - inną kwotę zaproponuje przydrożny zajazd, inną restauracja przy prestiżowym hotelu. Duże znaczenie ma liczba gości, a także liczba serwowanych dań i czas trwania przyjęcia.

Ważna jest również lokalizacja przyjęcia. Najmniej za osobę zapłacimy w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i świętokrzyskim. Najwyższe ceny są w małopolskim, śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Rozbieżność jest dość duża: za osobę zapłacimy od 100 do nawet 450 zł. Warto pamiętać, że za dzieci zapłacimy nieco mniej niż za dorosłego uczestnika przyjęcia.

Organizując przyjęcie, trzeba także zastanowić się czy gościom zaserwujemy dwudaniowy obiad i deser, czy chcemy im zapewnić jeszcze zimne przekąski i ciepłą kolację. Od tego również zależeć będzie nasz ostateczny rachunek od restauracji.

Warto pamiętać, że termin w popularnych miejscach trzeba rezerwować nawet dwa lata wcześniej.

Pierwsza Komunia Św. - zdjęcie ilustracyjne / Michał Walczak / PAP

Komunijne przyjęcie w domu

To zdecydowanie tańsza opcja niż oferta przygotowana przez lokal. Tu jednak oprócz wydatków finansowych ważne jest, by poświęcić czas na przygotowanie potraw.

W domowej wersji przyjęcia najlepiej sprawdzi się przystawka w postaci zupy (najbardziej popularny jest tu rosół bądź zupa krem), a następnie 2-3 rodzaje mięs do wyboru, do tego kilka rodzajów surówek oraz ziemniaki bądź kluski śląskie. Trzeba także pamiętać o zimnej płycie, a tu najlepiej sprawdzą się sałatki, kanapki bądź ciasto francuskie z różnymi farszami.

Nieodzowną częścią przyjęcia jest komunijny tort oraz ciasta. Przyjęto, że średnia porcja tortu na gościa to 200 g. Za dobrej jakości tort komunijny zamówiony w cukierni w przypadku 20 gości zapłacimy średnio 400 zł.

Łącznie na jedzenie serwowane na organizowanej w domu komunii wydamy około 1500 zł.

Dodatkowym kosztem będzie aranżacja domowego przyjęcia. Na stole biały obrus, serwetki z motywem komunijnym, wazony z białymi kwiatami - to podstawowe dekoracje, o której należy zadbać. Mile widziane są zawsze pamiątki z przyjęcia, które wręczane są gościom, np. magnesy ze zdjęciem lub personalizowane czekoladki bądź pierniki.

Można też rozważyć catering

Przygotowanie posiłku dla 20 osób to nie lada wyzwanie nawet dla doświadczonych gospodyń domowych. Wiele osób decyduje się zatem na organizację przyjęcia w domu, ale gotowanie pozostawia firmie zewnętrznej. Tym bardziej, że dania na przyjęcie powinny być uniwersalne, dzięki czemu zadowoleni będą i najmłodsi, i dorośli.

Firmy cateringowe oprócz przygotowania dań na przyjęcie oferują także możliwość wypożyczenia koniecznych do podania naczyń i odpowiedniej liczby sztućców oraz dekoracji. Może to być ważne w momencie, gdy zapraszamy do swojego domu kilkanaście osób.

Koszt komunijnego cateringu to około 50-100 zł za osobę. Oczywiście możemy znaleźć także droższe opcje, w zależności od dań, które chcemy zaserwować gościom.

Pierwsza Komunia Św. - zdjęcie ilustracyjne / Bartłomiej Zborowski / PAP

Typowe menu komunijne

Wśród najbardziej popularnych komunijnych zup, które służą jako przystawka jest oczywiście rosół z makaronem. Niesłabnącą popularnością cieszą się się żurek i flaki. Jednak coraz częściej jako substytut tych dań na stole pojawiają się także krem szparagowy, z pomidorów lub białych warzyw.

Niesłabnącą tradycją jako danie główne cieszą się kotlet schabowy, podawany z ziemniakami, a także de volaille czy pierś z kurczaka. Odmianą może być smażony filet z łososia lub dorsza bądź pierś z kaczki. W przypadku drugiego ciepłego posiłku, który podawany jest wieczorem nieodmiennie królują boeuf strogonow i barszcz czerwony z pasztecikiem.

Ważny podczas przyjęcia jest oczywiście deser. Oprócz wspomnianego już tortu warto zadbać o inne słodkości. W rankingach królują sernik, szarlotka i puchary lodowe.

Warto także zadbać o zimną płytę. Trendy przypominają menu weselne. Wśród najczęściej serwowanych na stole dań są półmiski mięs i wędlin, sery czy pasztety. Nie może również zabraknąć sałatek, w tym najbardziej popularnej, warzywnej.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Inne formy, moda i nowości

Coraz częściej praktykowaną opcją jest organizacja przyjęcia w ogrodzie lub nawet na działce. Tu jednak istnieje ryzyko związane z pogodą. Na przełomie maja i czerwca bywa ona kapryśna, a w przypadku przedłużenia przyjęcia temperatury bywają niesprzyjające.

Jednak wiele osób decyduje się na komunię pod chmurką i związane z tym specyficzne menu, oferując dania z grilla. Zamiast rosołu i schabowego na stole pojawia się karczek, kiełbasa i szaszłyk.

Modne ostatnio stają się także personalizowane kilkupiętrowe torty, candy bary czy nietypowe dekoracje. Wśród słodkich atrakcji zamawiane są lody tajskie czy wata cukrowa, a nad zabawą najmłodszych czuwają animatorki dziecięce.

Coraz częściej organizacja przyjęcia komunijnego zlecana jest agencjom eventowym.