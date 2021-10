4 osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło koło południa w miejscowości Młynek w Wielkopolsce. 58-letni kierowca auta, który wymusił pierwszeństwo, był pijany.

Zdj. ilustracyjne / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Do wypadku doszło po godz. 12. w miejscowości Młynek w powiecie konińskim.

Kierowca opla, włączając się do ruchu, wymusił pierwszeństwo przejazdu na prawidłowo jadącym autem marki ford. W wyniku zdarzenia czworo pasażerów forda trafiło do szpitala. Do transportu jednej z poszkodowanych osób został użyty śmigłowiec LPR.



58-letni mieszkaniec powiatu konińskiego, który kierował oplem, był pijany. Badanie alkoholu w jego organizmie wykazało prawie 2 promile. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.