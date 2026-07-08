Kominy płacowe i maksymalne poziomy wynagrodzeń. Minister ogłasza plan naprawy ochrony zdrowia

RMF24

Jolanta Sobierańska-Grenda na konferencji pasowej prezentuje plan zmian w ochronie zdrowia. Tłumaczyła, że resort będzie chciał wprowadzić kominy płacowe, a także maksymalny poziom wynagrodzeń. Nie będzie też zgody na zawieranie umów ze spółkami - tak jak było to w Miastku czy Mogilnie. „Takich rozwiązań nie może być w szpitalach. Zaburzają one transparentność, jasność i budzą duże kontrowersje” - mówiła szefowa resortu.

Przez lata narastały niedoskonałości, które stworzyły przestrzeń do nadużyć dla tych, którzy potrafią wykorzystywać luki, omijać zasady i stawiać własny interes nad interesem pacjenta – mówiła o obecnym systemie minister.

Szefowa resortu zdradziła, że plan zmian był tworzony przez miesiące przez specjalistów. Część rozwiązań jest już wdrożona. Dodawała, że resort jest otwarty na kolejne zmiany. Później przeszła do prezentacji jego poszczególnych punktów.

240 zł brutto za godzinę

Pierwszy z nich to kominy płacowe. Dziś potrzebujemy pełnej wiedzy, rzetelnej analizy i konkretnych decyzji. Pierwszy krok został wykonany: ustawa, która umożliwi gromadzenie na podstawie numeru PESEL czeka na podpis prezydenta – mówiła.

Dodawała, że wprowadzony zostanie maksymalny poziom wynagrodzeń. Zarówno indywidualnych, jak i tych maksymalnych wydatków, których spodziewamy się czy rekomendujemy w ramach budżetów szpitali ze środków, które przekazujemy z NFZ – tłumaczyła.

Sobierańska-Grenda przyznała, że maksymalny udział kosztów wynagrodzeń w budżetach szpitali ze środków przekazanych przez NFZ to średnio 81,3 proc.

Chcemy również zmierzyć się z maksymalnym limitem wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego. Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu - zaznaczała.

Planowane jest też jawność wyników postępowania konkursów ogłaszanych przez szpitale na świadczenia medyczne.

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