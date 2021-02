"Skończył się koszmar" – to pierwsze słowa, jakie Tomasz Komenda powiedział po ogłoszeniu przez opolski sąd kwoty odszkodowania za niesłuszne więzienie. Mężczyzna spędził za kratami 18 lat za gwałt i zabójstwo, którego nie popełnił. Sąd przyznał mu prawie 13 milionów złotych: 12 milionów zadośćuczynienia oraz 811 tys. 533 złotych odszkodowania.

Tomasz Komenda przed opolskim sądem / Paweł Pyclik / RMF FM

Zobacz również: Tomasz Komenda doczekał się odszkodowania za 18 lat niesłusznego więzienia

"Skończył się mój koszmar. Ludzie, którzy mnie zamknęli, nie mają serca. Żadne pieniądze nie wynagrodzą tych 18 lat" - powiedział Tomasz Komenda po wyjściu z gmachu sądu w Opolu czekającym na niego dziennikarzom.

Oświadczył też, że nie oczekuje przeprosin. "To są tylko słowa. To co przeżyłem, jest tylko moje" - powiedział i żegnając się dodał, że jedzie do domu, do syna.

Nie wie, czy się będzie odwoływał. Za pobyt w więzieniu i związane z tym szykany Tomasz Komenda żądał od Skarbu Państwa blisko 19 mln zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia.

Zbrodnia miłoszycka

Tomasz Komenda był skazany za zamordowanie 31 grudnia 1996 roku 15-letniej dziewczyny. Nastolatka bawiła się na dyskotece w Miłoszycach pod Wrocławiem, kilkanaście godzin później znaleziono ją martwą - zmarła wskutek wyziębienia organizmu i odniesionych ran.

Pierwotnie za tę zbrodnię skazano mieszkającego we Wrocławiu Tomasza Komendę, który spędził w więzieniu 18 lat.

W maju 2018 roku Sąd Najwyższy uniewinnił Komendę, a we wrześniu zeszłego roku sąd we Wrocławiu na kary 25 lat więzienia skazał Ireneusza M. oraz Norberta B. oskarżonych o gwałt i zabójstwo 15-latki.