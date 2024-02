Polscy rolnicy ogłosili strajk generalny

W minionym tygodniu NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" podjął decyzję o rozpoczęciu strajku generalnego . Jak czytamy w oświadczeniu, "powodem są decyzję Brukseli ws. importu produktów rolnych z Ukrainy i bierność polskiego rządu".

Z komunikatu rolniczej "Solidarności" wynika, że za tydzień - w piątek 9 lutego o godz. 10 - zablokowane zostaną wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą. Nie ma na razie informacji na jak długo.

Poza tym w niektórych województwach mają rozpocząć się czasowe blokady dróg. Potrwają one od 9 lutego do 10 marca.

"Nasza cierpliwość się wyczerpała. Stanowisko Brukseli z ostatniego dnia stycznia 2024 roku jest dla całej naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia" - pisze w oświadczeniu NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

Siekierski: Rozmawiamy z rolnikami

Będziemy próbować powstrzymać kolejne rolnicze blokady dróg - zapewnił w rozmowie z RMF FM minister rolnictwa Czesław Siekierski.

Cały czas rozmawiamy z rolnikami i ich organizacjami. W poniedziałek będę wizytował i sprawdzał przejścia graniczne, na wtorek poprosiliśmy o spotkanie ze związkami zawodowymi rolników. Patrzymy w kontekście przyszłych zbiorów, by do tego czasu opróżnić magazyny. Traktujemy bardzo poważnie rozmowy z rolnikami, potrzebujemy jednak czasu, prosimy o to, bo ten rząd funkcjonuje dopiero od sześciu czy siedmiu tygodni - podkreślił Siekierski.

Chcemy poznać główne postulaty rolników: czy są związane z opłacalnością, czy z Zielonym Ładem, czy z napływem towarów. Prowadzimy rozmowy dwustronne z Ukrainą - dodaje.