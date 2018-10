Polskie Linie Lotnicze LOT odwołują dziś co najmniej kilkanaście połączeń. To efekt zaostrzenia strajkowych napięć w firmie. Wczoraj zarząd LOT-u zwolnił dyscyplinarnie 67 strajkujących, co przełożyło się na radykalne zwiększenie liczby odwołanych lotów.

REKLAMA