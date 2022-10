Minister do spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański stracił stanowisko. Po godzinie 15 ze stanowiska odwołał go prezydent Andrzej Duda. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, najprawdopodobniej zastąpi go obecny wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.