Policja szuka kierowcy, który rano na warszawskim Starym Mieście uczestniczył w wypadku drogowym. W zderzeniu dwóch osobówek została ranna kobieta. Kierujący jednym z samochodów - uciekł.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

W okolicach Placu Zamkowego zderzyły się toyota i citroen. Poszkodowana pasażerka z toyoty trafiła do szpitala, natomiast kierowca tego samochodu uciekł.

Kierowca citroena - jak wynika z badania alkomatem - był trzeźwy.

Policjanci pracują jeszcze na miejscu tego zdarzenia, zabezpieczają ślady. Pojadą do szpitala, by przesłuchać ranną pasażerkę i ustalić do kogo należy samochód, którym jechała, kto go prowadził i dlaczego uciekł przed przyjazdem policjantów.