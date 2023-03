Ministerstwo Spraw Zagranicznych na razie nie informuje, kto mógłby zostać powołany na stanowisko ambasadora Polski w Izraelu. Reporterom RMF FM udało się jednak ustalić, że bardzo poważnie rozważana jest kandydatura kobiety.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według naszych nieoficjalnych ustaleń, MSZ szuka na stanowisko ambasadora RP w Izraelu zawodowej dyplomatki, nie powiązanej z polityką.

Termin jej powołania na nowe stanowisko to jednak wciąż wielka niewiadoma. Pracownicy resortu dyplomacji mówią nam, że nastąpi to do końca roku.

Zazwyczaj jednak - jak pokazuje dyplomatyczna praktyka - zmiany, ze względu także na kwestie rodzinne pracowników placówek zagranicznych, następują latem, w czasie wakacji.

W przypadku nowej ambasador RP w Izraelu, resortowi zależy, by ta kandydatura nie była w żaden sposób kontrowersyjna ani dla Warszawy, ani dla Tel Awiwu.

Jeśli obie strony zaakceptują nową ambasador, wtedy mamy poznać jej nazwisko.