Są kłopoty z zakończeniem szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. Początkowo jego zakończenie planowano na piątek. Teraz nie wiadomo, czy będzie to możliwe dziś w nocy, czy może nawet dopiero jutro.

Sesja plenarna Szczytu Klimatycznego ONZ COP24 / Andrzej Grygiel / PAP

Ciągle nie ma porozumienia, a tym samym dokumentu, kończącego szczyt. Negocjacje w tej sprawie cały czas się przedłużają. Początkowo kolejna sesja plenarna miała się zacząć dziś o godz. 10, potem termin ten kilkakrotnie przekładano. Sesja nadal się nie zaczyna, choć część uczestników szczytu cały czas czeka w głównej sali.

Szczegółowe rozmowy dotyczące porozumienia kończącego konferencję prowadzone są w innym miejscu, za zamkniętymi drzwiami i na razie nie wiadomo, kiedy mogą się zakończyć.

Projekt dokumentu końcowego jest gotowy, jednak, według nieoficjalnych informacji, jego przyjęcie blokuje Turcja, domagająca się usunięcia jej z grupy państw rozwiniętych i dołączenia do państw rozwijających się w celu łatwiejszego dostępu do pomocy finansowej. Identyczne żądania Turcja wysunęła tuż przed formalnym rozpoczęciem COP24, ale strony zgodziły się, że ta sprawa będzie przedmiotem konsultacji w trakcie konferencji. To samo żądanie ze strony Turcji opóźniło też zakończenie szczytu COP21 w Paryżu przed trzema laty.



Wcześniej w sobotę postęp w negocjacjach blokowała Brazylia, domagając się korzystniejszych dla siebie rozwiązań w międzynarodowym mechanizmie rynkowym handlu emisjami gazów cieplarnianych po 2020 r. Mechanizm ten przewiduje artykuł 6. Porozumienia paryskiego. Z najnowszej, dostępnej wersji projektu dokumentu końcowego usunięto cały rozdział poświęcony artykułowi 6., zaznaczając, że strony nie doszły w tej sprawie do konsensusu i rozwiązanie tej kwestii będzie poszukiwane w przyszłości.



Pakiet katowicki, który ma być przyjęty podczas ostatniej sesji COP24, ma być "mapą drogową" (rulebook) wdrażania Porozumienia paryskiego. W 2015 roku w stolicy Francji państwa zobowiązały się, że podejmą działania na rzecz zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie dwóch stopni Celsjusza - a w razie możliwości 1,5 stopnia Celsjusza - powyżej średniej temperatur sprzed rewolucji przemysłowej.



Porozumienie paryskie nie mówi o redukcji emisji CO2 jako jedynym sposobie przeciwdziałania zmianom klimatu. Wskazuje również na pochłanianie dwutlenku węgla przez żywe zasoby przyrodnicze, np. lasy.



Szczyt klimatyczny w Katowicach rozpoczął się w niedzielę 2 grudnia. Biorą w nim udział przedstawiciele blisko 200 państw świata. Według władz Katowic w sumie, wraz z obserwatorami i dziennikarzami, w trwającym blisko dwa tygodnie szczycie uczestniczyło ponad 21,5 tys. osób. Kolejny szczyt klimatyczny - jak ogłoszono w piątek - ma odbyć się w Chile.