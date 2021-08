​Kłopoty drogowe w Zabrzu. Chodzi o najważniejszą ulicę łączącą centrum miasta z autostradą A4. Część tej drogi została dziś zamknięta.

Część ulicy 3 Maja została zamknięta, bo trzeba wyremontować niewielki most na rzece Czarniawce. Od dziś będą mogły tam jeździć tylko miejskie autobusy. Pozostali kierowcy, także okoliczni mieszkańcy, muszą korzystać z objazdu przez Makoszowy. I dotyczy to zarówno tych, którzy z centrum zmierzają w kierunku autostrady, jak i tych, którzy zjeżdżają z trasy A4.

A wytyczone objazdy wyglądają tak:

dla jadących od centrum ul. 3 Maja oraz ul. Winklera w kierunku dzielnicy Kończyce, Pawłów oraz autostrady A-4 - objazd ulicami: Makoszowską, Beskidzką, Paderewskiego,

dla jadący w kierunku centrum miasta od autostrady A-4 oraz dzielnic Kończyce i Pawłów - objazd ulicami: Paderewskiego, Beskidzką, Makoszowską.

Do kiedy potrwają utrudnienia?

Prace mają trwać tam aż do zimy przyszłego roku. Według wstępnego planu wprowadzone dziś ograniczenia i objazdy będą obowiązywać co najmniej do połowy lutego.