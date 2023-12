Jesteśmy świadomi wyzwań i będziemy powoli te wyzwania i problemy starać się rozwiązywać - mówił w piątek szef MSWiA Marcin Kierwiński, który przedstawił organizację pracy resortu. W przyszłym tygodniu będziemy informować o decyzjach dotyczących zmian w służbach - powiedział.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz wiceministrowie / Albert Zawada / PAP

Kierwiński wskazał m.in., że wiele pracy wymaga współpraca z wojewodami i prowadzenie dialogu z samorządami. Jesteśmy świadomi tych wyzwań i będziemy powoli te wyzwania, te problemy starać się rozwiązywać - powiedział szef MSWiA.

Skład kierownictwa MSWiA

Następnie Kierwiński przedstawił skład kierownictwa MSWiA. Pan minister Wiesław Szczepański odpowiadać będzie za kwestie budżetowe, kwestie projektów europejskich, czyli to, co stanowi to główne zasilenie ministerstwa i całego resortu podległych służb, jeżeli chodzi o fundusze - podkreślił Kierwiński.

Zaznaczył, że wiceminister Tomasz Szymański odpowiadać będzie za kwestie administracji, relacji z samorządami i za kwestie relacji z kościołami i związkami wyznaniowymi.

Wiceminister Czesław Mroczek zajmie się z kolei służbami mundurowymi i będzie odpowiadał za pracę policji, SOP, Straży Pożarnej i Straży Granicznej. To jest jedno z tych głównych wyzwań, które teraz przed nami - wskazał Kierwiński.

Z kolei wiceminister Wiesław Leśniakiewicz odpowiadał będzie za zarządzanie kryzysowe, ochronę ludności i współpracował będzie z wiceministrem Czesławem Mroczkiem w kwestii Straży Pożarnej. Wczoraj była informacja o zmianach kadrowych, które zachodzą. Związane są z rezygnacjami. Tu panowie bardzo szybko będą przedstawiać informacje, w jaki sposób zamierzamy sobie z tymi zmianami poradzić - zaznaczył Kierwiński.

Będą zmiany w służbach

Kierwiński odnosząc się do planowanych zmian w służbach powiedział: "My z tymi zmianami nie będziemy czekać, natomiast będziemy je robić w sposób bardzo uważny i ostrożny, tak żeby ta ciągłość funkcjonowania służb była zachowana".

W przyszłym tygodniu będziemy państwa informować o decyzjach w tym zakresie. Na pewno to będzie proces ewolucyjny, który z jednej strony pozwoli rozwiązywać te podstawowe problemy, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, ale też da ten nowy impuls, jeżeli chodzi o działanie tych służb - podkreślił Kierwiński.

Minister spraw wewnętrznych i administracji nawiązał w tym kontekście do sprawy z Andrychowa. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec czterech policjantów z Andrychowa w związku z prowadzoną akcją poszukiwawczą 14-letniej Natalii. Według komendanta "istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że doszło do uchybień proceduralnych".

W związku z tym, co zdarzyło się w Andrychowie. Wszyscy jesteśmy przecież głęboko poruszeni tą sytuacją, mimo że to sytuacja sprzed kilku dni, jedną z pierwszych decyzji, które będziemy państwu komunikować będą decyzje związane z jakością i szybkością działania służb - powiedział minister Kierwiński.

Audyt i bilans otwarcia w MSWiA

Kierwiński poinformował, że "od przyszłego tygodnia rusza audyt i przygotowania do gruntownego bilansu otwarcia tutaj w resorcie, zaraz potem w podległych służbach, tak, żebyśmy mieli dokładnie skatalogowane wszystkie problemy, wszystkie kwestie, którymi powinniśmy się zająć".

Szczególnie na pierwszy ogień pójdą kwestie dot. szybkości i trybu działania policji jeśli chodzi o zagrożenia dla dzieci - dodał.

Kierwiński o szefie CBA: Potrzebne są pilne zmiany

Sejmowa komisja ds. służb specjalnych w środę pozytywnie zaopiniowała wniosek premiera Donalda Tuska o odwołanie m.in. szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) Andrzeja Stróżnego. Z nieoficjalnych doniesień medialnych wynika, że szef CBA odmówił podpisania swojej dymisji.

Kierwiński zapytany o dalsze kroki w tej sprawie stwierdził, że "będzie determinacja co do tego, aby przywrócić służbę antykorupcyjną Polakom, aby ona rzeczywiście działała w interesie Polaków".

Wielokrotnie, jeszcze w innej roli mówiłem, że ostatnie lata to sytuacja, w której służba, która miała być antykorupcyjną państwa nie działała w ten sposób. Istota walki z korupcją to wyłapywanie korupcji na szczytach władzy. Ja mam mocne przeświadczenie, że CBA rządzone przez 8 lat przez polityków PiS tej sprawy nie realizowała. Potrzebne są więc pilne zmiany - dodał.