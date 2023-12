Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak została odwołana. Decyzję osobiście ogłosiła w Krakowie minister edukacji. "Czarny czas dla edukacji, średniowiecze, które Wam próbowano zaprowadzić w Małopolsce w postaci pani kurator Nowak, właśnie się skończyło" - powiedziała. Obowiązki kuratora przejmie Gabriela Olszowska.

Barbara Nowak na zdjęciu z 2022 roku. / Tytus Żmijewski / PAP

Artykuł jest w trakcie aktualizacji.

Nowa minister edukacji Barbara Nowacka, prezentując plany swojego resortu, zapowiedziała zmianę kuratorów oświaty. Jak tłumaczyła byli oni "wykonawcami politycznej woli ministra Czarnka", a polska szkoła nie potrzebuje "ludzi partyjnych".

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak straciła stanowisko jako pierwsza.

Gabriela Olszowska p.o. kuratora do czasu rozstrzygnięcia rządowego konkursu, który będzie rozpisany w ciągu najbliższego miesiąca. Wyzwanie wielkie, bo trzeba małopolskiej oświacie przywrócić spokój - mówiła w Krakowie szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka.

Kontrowersyjne wypowiedzi Barbary Nowak

Barbara Nowak była kuratorem oświaty od 2016 roku i od początku postacią bardzo wyrazistą. Zasłynęła z mocnych, często kontrowersyjnych wypowiedzi i stanowisk w różnych sprawach.

W 2019 roku krytykowała sposób przeprowadzenia strajku nauczycieli. Dla mnie szalenie bulwersującą sprawą jest zamykanie przedszkoli, szkół i niewpuszczanie dzieci. Nie ma na to naszej zgody. Powiedzieliśmy wyraźnie, że jest to złamanie prawa - mówiła Barbara Nowak. Apelowałą, żeby "nie rozgrywać spraw dziećmi" i nie angażować ich w spór między dorosłymi.

Podczas pandemii była przeciwna przymuszaniu wszystkich nauczycieli do szczepień przeciwko Covid-19, bo jak tłumaczyła nie są do końca znane konsekwencje "tego eksperymentu". Gdy po jej słowach rozpętała się burza, przyznała, że nie ma wykształcenia medycznego i nie powinna wypowiadać się o szczepionce.

W 2021 roku Barbara Nowak na Twitterze porównała Uniwersytet Jagielloński do agencji towarzyskiej. Sprawa takiego potraktowania najstarszej polskiej uczelni była przedmiotem poselskiej interpelacji. Minister Czarnek oświadczył wtedy, że Barbara Nowak jest kuratorem wzorowym i znakomitym, ale zwrócił jej uwagę, że niektórych słów pod adresem tego uniwersytetu nie powinna używać również na Twitterze prywatnym.

Jesienią 2021 roku Barbara Nowak w oficjalnym stanowisku zaapelowała do dyrektorów szkół, by zrezygnowali organizowania wyjść z uczniami na "Dziady" w reżyserii Mai Kleczewskiej. Spektakl został wystawiony w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Barbara Nowak uznała sztukę za antyrządową, w mediach społecznościowych nazwała ją szkodliwą i wykorzystującą wieszcza narodowego Adama Mickiewicza do celów politycznej walki opozycji i z polską racją stanu.

Ta wypowiedź sprawiła, że na spektakl chodziły tłumy widzów.

W lutym 2022 roku w artykule zamieszczonym w portalu wPolityce Barbara Nowak porównała prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza do "żużlowca", który skręca "zawsze w lewo". Zarzuciła związkowi powiązania polityczne z PO i ugrupowaniami lewicowymi.

Inna jej kontrowersyjna wypowiedź dotyczyła edukacji włączającej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kurator napisała na Twitterze między innymi, że "równe traktowanie to lewacka utopia", dodając, że "tylko część dzieci ze specjalnymi potrzebami radzi sobie w szkole masowej".

W ostatnich tygodniach w wywiadzie dla WP.pl małopolska kurator oświaty Barbara Nowak stwierdziła, że "w szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i go masturbuje. On potem wie, że też sam może się masturbować". Ambasada Szwecji w Warszawie oświadczyła potem, że to ubolewania godna dezinformacja na temat Szwecji.

Szerokim echem odbiły się też niektóre jej decyzje w sprawie funkcjonowania szkół np. zawieszenie w obowiązkach dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Jana Ryby, który powiadomił sąd o niepokojącej sytuacji jednej z uczennic, która miała być ofiarą psychicznego i fizycznego znęcania. Nowak uważała, że dyrektor zrobił to za późno i poleciła wszcząć postępowanie wobec niego.

Wnioski o odwołanie Nowak składali ZNP i opozycja

W ostatnich latach wnioski o odwołanie Barbary Nowak były składne wielokrotne m.in. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz partie opozycyjne.

We wrześniu 2022 roku taki wniosek złożyła do ministra Czarnka grupa posłów Lewicy po wypowiedziach Nowak o edukacji włączającej. Posłowie podkreślili, że małopolska kurator oświaty Barbara Nowak nawołuje do dyskryminacji grupy uczniów.

Jej odwołania chciał także Związek Nauczycielstwa Polskiego, uznając, że Barbara Nowak szkaluje związek i jego członków.

W maju 2022 roku posłowie KO złożyli wniosek do wojewody o odwołanie małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, uznając że jest ona "szkodliwym kuratorem" i "nie staje po stronie dzieci, a po stronie partii politycznej".

Barbara Nowak za każdym razem takie argumenty odpierała i twierdziła, że opozycja chce ją zniszczyć.