Z każdą godziną powinna się poprawiać sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej. Około godziny 9:00 zostały odblokowane wszystkie drogi dojazdowe po stronie ukraińskiej. Od niedzieli nasi wschodni sąsiedzi protestowali przeciwko zmianom w przepisach dotyczących sprowadzania zza granicy samochodów.

Kolejka samochodów przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w miejscowości Korczowa / Darek Delmanowicz / PAP

Prawie trzy doby - tyle stali w kolejce po ukraińskiej stronie kierowcy ciężarówek, którzy po odblokowaniu drogi w Rawie Ruskiej na Ukrainie wjechali na polską część przejścia granicznego w Hrebennem. Pierwsi w kolejce na granicę dotarli jeszcze w niedzielę i utknęli.

Grupa ludzi zablokowała przejazd, rozpalili opony i utknęliśmy - mówi ukraiński kierowca.

Dopiero dzisiaj rano przyjechała policja i udało się odblokować drogę dojazdową. Nie lepiej było również po polskiej stronie. Przyjechaliśmy na granicę w niedzielę około 17:00 po południu - relacjonuje jeden z polskich kierowców. Na przejście wjechał dopiero dzisiaj o 8 rano. Zazwyczaj w kolejce czeka się kilka godzin. Wszystkich ucieszyła informacja o odblokowaniu przejazdu.

/ Krzysztof Kot / RMF FM

Służby pracują pełną parą. Przed szlabanem po polskiej stronie stało rano blisko 150 ciężarówek. Około południa już 120. Przepustowość przejścia w Hrebennem to kilkanaście TIR-ów na godzinę, maksymalnie 120 na jedną 12-godzinną zmianę. Jeśli nie będzie nieprzewidzianych okoliczności, czyli kolejnej blokady, sytuacja powinna wrócić do normy w ciągu kilkunastu godzin.

Trudniejsza sytuacja jest Podkarpaciu. Czas oczekiwania w Korczowej to nawet 31 godzin. Na wyjazd z Polski oczekuje 360 ciężarówek. Czynne jest wszystkie 12 pasów odpraw z pełną obsadą. Maksymalna przepustowość przejścia to 180 TIR-ów w ciągu 12 godzin. Pełna obsada również w Medyce, która jest w stanie obsłużyć 150 TIR-ów wciągu 12 godzin. Działa 8 pasów wyjazdowych o 6 wjazdowych do Polski.

Po drugiej stronie granicy wszystko wskazuje na to, że służby ukraińskie również pracują na maksymalnych obrotach.

/ Krzysztof Kot / RMF FM

Aktualne jest pytanie, czy to definitywny koniec blokad, czy tylko czasowe zawieszenie ze względu na - jak się okazuje - interwencję ukraińskiej policji? Kierowcy mają nadzieję, że już się nie pojawią. Na Ukrainie teraz taka moda - blokowanie dróg - mówi kierowca, któremu wjazd do Polski zajął ponad dwie doby. Nie wypłacą gdzieś pensji - blokada drogi, coś się nie podoba - blokada drogi - tylko my kierowcy ciągle na tym tracimy. Niech jadą do Kijowa protestować - mówi zirytowany - Jak nie jadę, nie zarabiam pieniędzy, a ja też mam rodzinę, dzieci.

Powód blokad to zmiany w przepisach celnych. Rząd, jak mówią Ukraińcy, praktycznie z dnia na dzień wprowadził drakońskie opłaty za sprowadzenie auta zza granicy. Do tej pory przepisy były obchodzone. Ukraińcy kupowali samochody w Polsce, ale jako współwłaściciel pozostawał nasz obywatel. Dzięki temu samochód nie musiał być przerejestrowywany na Ukrainie. Wystarczyło, że raz na 5 dni wjechał do Polski. Taki proceder trwał kilka lat. Teraz władze ukraińskie chcą pobierać kaucje. Kupiłem samochód za 6 tysięcy złotych w Polsce, a oni ode mnie chcą 3 tysiące euro - mówi zbulwersowany mieszkaniec Rawy Ruskiej. Kogo stać na takie pieniądze? Szukają pieniędzy do budżetu państwa i najłatwiej jest uderzyć w nas prostych ludzi - wtóruje drugi Ukrainiec.

