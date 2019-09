Na odcinku autostrady A6, łączącej Szczecin z Berlinem, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pieszego wykonującego prace drogowe. Służby ratunkowe zdołały szybko dotrzeć na miejsce dzięki prawidłowej postawie kierujących, którzy zjeżdżając do krawędzi jezdni utworzyli tzw. "korytarz życia". "To wzorowa postawa, która zasługuje na pochwałę" - powiedziała sierż. sztab. Ewelina Gryszpan.

