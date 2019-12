Przed Sądem Rejonowym w Kołobrzegu rozpoczął się proces 46-letniego Pawła Z., kierowcy śmieciarki, który śmiertelnie potrącił 2-letniego Kacpra. Oskarżony częściowo przyznał się do winy.

Zdj. ilustracyjne / Wojciech Pacewicz / PAP

Do śmiertelnego potrącenia 2-letniego Kacpra doszło 18 kwietnia po południu, na gruntowej drodze dojazdowej do prywatnej posesji we wsi Stojkowo w powiecie kołobrzeskim (woj. zachodniopomorskie). Kierowca śmieciarki miał wykonywać manewr cofania, gdy dziecko znalazło się pod kołami pojazdu.

Kierowca: To tragedia dwóch rodzin

W środę na sali rozpraw prokurator przedstawił akt oskarżenia przeciwko Pawłowi Z., któremu postawiono zarzut nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to kara od 6 miesięcy do lat 8 więzienia.

Rodzice: Chcemy najwyższej kary. Nikt nie wyszedł z szoferki, jakby psa przejechali

mówił w sądzie oskarżony.powiedział Paweł Z.Sędzia Ewa Woźniak dopytywała, czy oskarżony przyznaje się do winy. Ten podkreślił, że częściowo. Poinformował, że podczas procesu będzie odpowiadał wyłącznie na pytania obrońcy.Adwokat oskarżonego pytał go o to, czy dwaj pracownicy miejskiego zakładu zieleni, którzy byli z nim podczas tragicznego zdarzenia, mieli obowiązek wyjść z samochodu.zeznał Paweł Z.Na sali rozpraw byli m.in. rodzice nieżyjącego chłopca i dziadkowie. Sędzia Woźniak poinformowała, że świadkowie będą słuchani na kolejnej rozprawie, którą wyznaczyła na 5 lutego.

Po wyjściu z sali rozpraw rodzina pokrzywdzonego powiedziała dziennikarzom, że chce wysokiej kary dla oskarżonego. W ich ocenie do tragedii doszło na ich prywatnej drodze dojazdowej do domu, już na posesji, która wówczas nie była ogrodzona.



Nikt nam dziecka nie zwróci, ale chcemy, żeby on (Paweł Z. - PAP) odczuł, to co my czujemy. (...) Chcemy najwyższej kary - mówili rodzice i dziadkowie. Żaden - ani kierowca, ani pomocnicy - nie wyszedł z szoferki śmieciarki. Córka na nich krzyczała: co wy zrobiliście?! A oni po tym wszystkim nie okazali żadnej skruchy. Poszli sobie, jak najdalej od córki, jakby psa przejechali. (...) To się wszystko wydarzyło na oczach 7-letniego brata Kacpra. Córka z najmłodszym, 2-miesięcznym Gracjanem była w pobliżu - mówili dziadkowie nieżyjącego chłopca.



Ojciec nieżyjącego Kacpra powiedział, że 18 kwietnia, gdy doszło do tragedii, syn Oskar miał iść do Komunii św., Gracjan miał zostać ochrzczony, a on z żoną mieli obchodzić 10. rocznicę ślubu. Wszystkie uroczystości zostały odwołane.



Nie ma postępowania wobec rodziców dziecka

Paweł Z. w toku śledztwa nie przyznał się do zarzucanych czynów. Po zatrzymaniu miał umniejszać swoją winę, obarczając odpowiedzialnością za wypadek rodziców dwulatka. Prokuratura wobec rodziców dziecka nie prowadzi postępowania.



Wobec Pawła Z. nie jest stosowany tymczasowy areszt. Mężczyzna nie był karany w przeszłości.



Podczas prowadzonego śledztwa w charakterze świadków przesłuchano pozostałych pracowników kołobrzeskiego zakładu zieleni, którzy byli w ekipie śmieciarki i ich zadaniem było podczepianie kubłów z odpadami. Mieli powiedzieć śledczym, że nie wiedzieli nikogo na drodze dojazdowej. Zatrzymali śmieciarkę dopiero wtedy, gdy podbiegła do nich nieznana im osoba i zamachała do nich rękami.

