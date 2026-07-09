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Kiedy żołnierze USA wrócą do Polski? Tomczyk wskazał termin

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 9 lipca (10:58)

W ciągu najbliższych ośmiu tygodni do Polski powrócą amerykańscy żołnierze – zapowiedział wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk. Trwają także rozmowy dotyczące utworzenia stałych baz wojsk USA na terenie naszego kraju.

Kiedy żołnierze USA wrócą do Polski? Tomczyk wskazał termin
Zdjęcie ilustracyjne (Volodymyr TVERDOKHLIB) /Shutterstock
  • W ciągu najbliższych ośmiu tygodni do Polski powróci około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy– zapowiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk.
  • Trwają rozmowy dotyczące utworzenia stałych baz wojsk USA w Polsce.
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10 tys. amerykańskich żołnierzy w Polsce

Wiceszef MON w rozmowie z Polsat News podkreślił, że podczas spotkania wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu Petem Hegsethem na szczycie NATO w Ankarze potwierdzone zostały kierunki działania, w tym powrót żołnierzy amerykańskich do Polski, którzy zasilą polskie bazy. Jak dodał, celem jest stałe stacjonowanie wojsk amerykańskich w kraju.

W rozmowie wiceszef MON ogłosił, że żołnierze amerykańscy wrócą do Polski w ciągu około ośmiu tygodni. Osiągniemy tę liczbę około 10 tysięcy żołnierzy - powiedział. Zaznaczył, że nie będzie to rotacja, tylko będą to inni żołnierze.

Gdzie mogłaby powstać amerykańska baza?

Wiceminister przypomniał jednocześnie, że prowadzone są także rozmowy na temat ich stacjonowania stałego, z którym związany jest przyjazd nie tylko samych żołnierzy, ale także ich rodzin, kooperantów i kontrahentów. Tomczyk podkreślił, że przygotowanie baz zajmie kilka lat. Jednocześnie wiceszef MON zaznaczył, że Polska od wielu lat przygotowuje się na przyjęcie sił amerykańskich i buduje inwestycje w ramach NATO. Dodał, że w ciągu ostatnich lat Polska przeznaczyła „kilkanaście miliardów złotych na wzmocnienie polskich lotnisk, infrastruktury drogowej, oraz magazynów paliwowych i różnego rodzaju magazynów wojskowych”.  Kolejnym krokiem jest permanentna obecność (żołnierzy amerykańskich- przyp. RMF24) - dodał Tomczyk.

Tomczyk mówił o możliwej lokalizacji amerykańskiej bazy - wskazał okolice Poznania oraz okolice Wrocławia, ponieważ „od wielu lat inwestujemy tam w infrastrukturę natowską i wojskową”.

Anulowana rotacja

W połowie czerwca szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych i baz USA w Europie, który - zgodnie z jego słowami – potrwać ma do sześciu miesięcy. Zapowiedziany przegląd powiązał z koncepcją zakładającą przekształcenie Sojuszu Północnoatlantyckiego w model, w którym Europa przejmuje główną odpowiedzialność za swoją obronę konwencjonalną – tzw. NATO 3.0.

Już 1 maja Pentagon zapowiedział wycofanie 5 tys. żołnierzy z Niemiec. Tego samego miesiąca Hegseth anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski, a decyzja ta była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie. Jednak po kilku dniach prezydent USA Donald Trump zadeklarował – powołując się na jego relacje z prezydentem Karolem Nawrockim - wysłanie do Polski dodatkowych 5 tys. amerykańskich żołnierzy.

Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w połowie czerwca informował, że uzyskał od Hegsetha pozytywną odpowiedź na list z 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. Cytując odpowiedź Pentagonu, podkreślał, że „Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium”. 28 czerwca na X Kosiniak-Kamysz przekazał, że po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony USA na jego propozycję - „jesteśmy na kolejnym etapie rozmów”. „W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji” - dodał.

Starania dotyczące powstania w Polsce stałych baz USA prowadzi także Kancelaria Prezydenta i BBN. – Pan prezydent Trump wypełnia swoje deklaracje. Teraz już wszystko przed polskim Ministerstwem Obrony Narodowej. Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydentów, na poziomie politycznym, jest otwarta – powiedział Nawrocki dziennikarzom w środę w Ankarze.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Cezary Tomczyk amerykańscy żołnierze w Polsce

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