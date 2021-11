Zmarła Katarzyna Łukasiewicz, założycielka lubelskiej Fundacji Oswoić Los. Od wielu lat wspólnie z mężem działała na rzecz rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Była mamą dwóch córek: Julki i niepełnosprawnej Hani. Miała 50 lat.

Kasia Łukasiewicz FB / Facebook

Katarzynę Łukasiewicz pożegnała na Facebooku jej córka - Julka.

"Mamo... Nie ma słów, które wyrażą, jak wiele dla mnie znaczysz i jak bardzo będzie Ciebie brakowało. Jesteś we mnie i to największy zaszczyt jakiego kiedykolwiek dostąpiłam. Obiecuję być tak dobrą i cudowną osobą, jaką Ty byłaś dla mnie i setek innych ludzi na tym świecie. Jestem dozgonnie wdzięczna za te 20 wspólnych lat. Ludzie, którzy mieli szansę Cię poznać, wiedzą, że jesteś niezastąpionym fighterem. Taką Cię zapamiętamy. Czuję, że zawsze będziesz szła obok, krok w krok i to dodaje mi otuchy w tym potwornie trudnym czasie. Zrób im tam na górze porządną imprezę i odpoczywaj, bo zasługujesz na to jak nikt inny. My postaramy się zaopiekować 'dołem'" - napisała Julka.

Dodała także, że pogrzeb Katarzyny Łukasiewicz odbędzie się 2 grudnia o godz. 11 w kaplicy przy ul. Lipowej w Lublinie.

Fundacja Oswoić Los

W 2004 roku na świat przyszła druga córka Katarzyny Łukasiewicz - Hania. Okazało się, że dziewczynka ma czterokończynową postać mózgowego porażenia dziecięcego.

To był impuls, żeby do życia powołać Fundację Oswoić Los. Katarzyna Łukasiewicz wraz z mężem postanowili wykorzystać własne doświadczenie, żeby pomóc innym rodzicom, którzy zmagają się z podobnymi problemami.

Fundację do życia powołano 11 lat temu. Działa ona bardzo prężnie, za co dostała m.in. Nagrodą Parlamentu Europejskiego.

Fundacja przede wszystkim wspiera rodziny z osobami z niepełnosprawnością na Lubelszczyźnie, ale pomaga też tysiącom rodzin w innych miejscach kraju.