6-letnia dziewczynka została ranna w zderzeniu czterech samochodów na Podlasiu. Pierwsze auto uderzyło w łosia, a kolejne wpadały na siebie.

Zdj. ilustracyjne / PAP/Marcin Bednarski /

Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Zalesiany w powiecie białostockim.



Doszło do kolizji osobówki z łosiem. W zdarzeniu brały udział cztery pojazdy. Została ranna jedna osoba - pasażerka pojazdu. To 6-letnia dziewczynka - powiedział aspirant sztabowy Piotr Skrzeczko z podlaskiej straży pożarnej.

(m)