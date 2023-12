Poziom rejestracji nowych samochodów w Polsce wzrasta rok do roku – w 2023 r. odnotowano wzrost na poziomie niemal 11%. Jednak zakup samochodu prosto z salonu to wydatek rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych. Cena auta może jednak różnić się w zależności od okresu, w jakim jest dokonywany zakup. Jakie są najlepsze miesiące na zakup samochodu?

/ Materiały prasowe

Auta nie tylko dla przedsiębiorców

Jak wskazuje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego w swoim Raport kwartalnym "Branża motoryzacyjna" w trzech kwartałach 2023 r. zarejestrowano ponad 350 tys. szt. nowych samochodów osobowych. 72 proc. aut z tej puli zostało zarejestrowanych przez nabywców instytucjonalnych. Niemal 97 tys. szt. samochodów kupili nabywcy indywidualni.

Barierą w zakupie nowego samochodu - szczególnie przez osoby prywatne - może być cena. Dlatego warto śledzić sytuację na rynku motoryzacyjnym i korzystać z okazji cenowych jaką może być chociażby wyprzedaż rocznika.

Osoby, które przymierzają się do zakupu nowego auta, a nie dysponują dostateczną kwotą na sfinansowanie wydatku, powinny również zainteresować się ofertą leasingu. Na przykładzie oferty SEATA w ramach finansowania Leasing Jak Abonament, gdzie wysokość wpłaty własnej wynosi jedynie 30% wartości pojazdu, miesięczna rata za nowy samochód może wynieść 319 zł netto. Taka forma finansowania, w połączeniu z akcją wyprzedażową, pozwoli zrealizować marzenia o nowym pojeździe.

Grudzień - miesiąc najtańszych aut

Skoro mowa o wyprzedażach rocznika, to miesiącem najkorzystniejszych cen nowych samochodów jest grudzień. Wszystko zależy od oferty konkretnego producenta, np. wyprzedaż rocznika SEAT-a ruszyła już w listopadzie i trwa do końca roku. Ile może wynieść obniżka ceny auta w ramach akcji wyprzedażowej? W niektórych przypadkach nawet kilka tysięcy. Doskonałym tego przykładem jest oferta wyprzedażowa SEATA, gdzie z końcówką roku ceny samochodów wyprodukowanych w 2023 r. spadły nawet o kilka tysięcy. SEAT Ateca taniej 8000 zł? Tak, to możliwe! Co więcej, rabat dotyczy nie tylko wszystkich wariantów wyposażenia, ale również jest niezależny od wielkości i mocy silnika czy rodzaju skrzyni biegów. Tym samym model SEAT Ateca w podstawowej wersji Reference z silnikiem benzynowym 1.0 TSI 110 KM i 6-biegową skrzynią manualną dostępny jest za niecałe 91 tys. zł.

Najtańsze samochody w styczniu? Niekoniecznie

Osoby wyczekujące wyprzedaży roczników samochodów mogą wychodzić z błędnego założenia, że skoro mowa o wyprzedaży, to ceny aut będą najniższe już w nowym roku. Nic bardziej błędnego! Producenci aut organizują akcje wyprzedażowe, aby auta wyprodukowane w mijającym właśnie roku zrobiły miejsce dla nowego rocznika. Chociażby z tego powodu zależy im na jak najszybszej sprzedaży rocznika 2023. Do końca roku obowiązują również oferty wyprzedażowe. W styczniu nie tylko większość aut z wyprzedaży rocznika może być już niedostępnych, ale w salonach pojawią się już modele nowego rocznika w standardowych cenach. I tak SEAT Arona w wyprzedaży może być w grudniu tańszy nawet o 4000 zł, a z początkiem roku cena rocznika 2024 powróci do standardowej wysokości. I chociaż raport PZPM wskazuje wzrost rejestracji nowych samochodów w I kwartałach, warto pamiętać, że jest to czas finalizacji zakupu samochodu z wyprzedaży rocznika.