Co przyniesie Nowy Rok, co możemy zrobić, by był udany? "Myślimy o nowych możliwościach, wyzwaniach, często planujemy zmiany, tworzenie nowego siebie. Czas na zmianę podejścia" - mówi Martyna Hnatyszyn, psycholog z Trójmiasta.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ekspert podpowiada, że zamiast postanowień noworocznych, które nie działają, możemy pójść inną drogą. W zasadzie jest ich kilka.



Postanowienia noworoczne nie działają, jeśli źle się je buduje. Można oczywiście zrobić tak, żeby wybrzmiewały jak realne i mierzalne cele - możliwe do osiągnięcia. Ale może w tym roku coś innego? Ja zaczynam od tablicy marzeń - mówi Hnatyszyn.



Tablica marzeń - przyklejmy tam wycinki z gazet, rysunki, notatki, wszystko, co nas inspiruje do tego, co chcielibyśmy sobie zwizualizować na przyszły rok. Niech powstanie mapa, w której podkreślimy te sfery swojego życia, które chcielibyśmy utrzymać na danym poziomie, może rozwinąć albo dołożyć nowe elementy. W takiej formie może się to okazać dużo przyjemniejsze, bez obciążenia poczuciem klasycznych postanowień noworocznych - wyjaśnia Martyna Hnatyszyn.

Dodaje, że możemy spróbować także czegoś bardziej osobistego i napisać list do siebie z przyszłości.



Stawiamy się w roli pisarza listu do samego siebie, ale z przyszłości. Możemy opisać swoje nadzieje na kolejny rok, marzenia i plany, ale także niepokoje, coś, co nas martwi i jest trudne. Po roku, otwierając taki list, możemy zaobserwować, jak wiele się zmieniło. Może być to bardzo ciekawe doświadczenie - dodaje Hnatyszyn.



Tworzenie klasycznych postanowień noworocznych skupia się często na brakach, na tym, czego nie mamy, czego nie potrafimy.

Tymczasem nadchodzący rok może być okazją do zmiany tej perspektywy, możemy stworzyć kalendarz wdzięczności. Zapisujemy w nim krótką notatkę, co dobrego się wydarzyło, za co jesteśmy wdzięczni. Zapełnienie kalendarza zapiskami przyjemnych wspomnień, które odczytamy np. za rok w Sylwestra. Może się okazać, że będziemy wspominali mijający rok z ogromnym uśmiechem - przekonuje psycholog.



Kolejną nieklasyczną propozycją jest wybór kilku dni w Nowym Roku i spędzenie ich w zupełnie inny sposób niż zazwyczaj. Może być to dzień bez technologii, dzień turysty we własnym mieście albo dzień spędzony w roli wolontariusza.

To zmieni waszą perspektywę, poszerzy horyzonty i wyciągnie z rutyny - dodaje psycholog.