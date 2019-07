Policjanci z Ostródy pomogli na Jeziorze Narie dwóm kajakarzom, którzy wywrócili się na wodzie i mimo posiadania kapoków nie mogli wsiąść do kajaków. Okazało się, że jeden z kajakarzy ma 1,5 promila alkoholu w organizmie.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Oficer prasowa policji w Ostródzie poinformowała, że kajakarze mieli 20 i 22 lata. Patrol policji wodnej z Ostródy podpłynął do nich, by pomóc im wsiąść do kajaków. Gdy policjanci wyczuli woń alkoholu przebadali obu mężczyzn - starszy miał 1,5 promila, młodszy 0,5 promila.

Policja ukarała ich mandatami w wysokości 500 i 300 zł.



Na tym samym Jeziorze Narie, w weekend policjanci z Ostródy zatrzymali też parę młodych ludzi pływających rowerem wodnym pod wpływem alkoholu. Z kolei w miejscowości Ruda Woda patrol policji wodnej zatrzymał dwóch mężczyzn pływających skuterami wodnymi bez uprawnień.



Policjanci apelują o rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Apelują o trzeźwość i dostosowanie zabawy do swoich umiejętności. W weekend w warmińsko-mazurskim utopiły się dwie osoby.