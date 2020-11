Jeżeli będą takie warunki, to jest zupełnie oczywiste, bo to byłaby utrata suwerenności naszego kraju - powiedział w Sejmie wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany, czy Polska powinna zawetować budżet Unii Europejskiej.

Jarosław Kaczyński / Rafał Guz / PAP

Wicepremier pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy Polska powinna zawetować unijny budżet, odpowiedział: Jeżeli będą takie warunki, to to jest zupełnie oczywiste, bo to byłaby utrata suwerenności naszego kraju.

W środę informację na temat budżetu UE przedstawił premier Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek Polska i Węgry sprzeciwiły się przyjęciu rozporządzenia ws. uwarunkowania funduszy unijnych od przestrzegania praworządności. Rozporządzenie przyjęto jednak większością kwalifikowaną państw członkowskich. W konsekwencji zastrzeżeń zgłoszonych przez Polskę i Węgry niemiecka prezydencja podała, że państwa członkowskie nie osiągnęły jednomyślności ws. wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027 i decyzji ws. funduszu odbudowy.

W czwartek planowana jest wideokonferencja szefów państw i rządów, która planowo ma się zająć tematem pandemii koronawirusa. Na początku tygodnia źródło w niemieckiej prezydencji przekazało jednak, że szefowie państw i rządów mogą się też zająć sprawą wieloletniego budżetu UE i funduszu odbudowy.